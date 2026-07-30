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Agra News: चेक बाउंस में आरोपित सराफ तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: सिकंदरा के सराफ राहुल कुमार को आठ लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में अदालत ने तलब किया है। अतिरिक्त न्यायालय ने उन्हें दो अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया। मुकेश ने आरोप लगाया कि राहुल ने उनकी फर्म से सोना खरीदा और बाद में चेक बाउंस हो गया।

Agra News: चेक बाउंस में आरोपित सराफ तलब

Agra News: आठ लाख रुपये के चेक बाउंस के आरोप में सराफ राहुल कुमार निवासी सिकंदरा को अदालत ने तलब किया है। अतिरिक्त न्यायालय संख्या एक के पीठासीन अधिकारी राज बहादुर सिंह मौर्य ने आरोपित को दो अगस्त को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। आवास विकास कॉलोनी थाना जगदीशपुरा निवासी मुकेश ने अधिवक्ता जल सिंह परिहार के माध्यम से अदालत में वाद दायर किया है। बताया है कि विपक्षी ने 26 नवंबर 2024 को जेवर बनाने के लिए उनकी फर्म से आठ लाख रुपये का सोना खरीदा था। दिसंबर 2024 को आठ लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया।

तगादा करने पर पैसा देने से मना कर दिया। विधिक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया।

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