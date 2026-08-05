Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: जनपद के विभिन्न थानों में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालतों ने सजा सुनाई। गंजडुंडवारा में मारपीट और एससीएसटी एक्ट के मामलों में दोषी पाए गए आरोपियों को तीन साल की जेल और अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कैद का भी प्रावधान है।

Agra News: मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

Agra News: जनपद के अलग-अलग थानों में दर्ज विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए संबंधित न्यायालयों ने दोषसिद्ध आरोपियों को सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक गंजडुंडवारा कोतवाली में वर्ष 2020 में दर्ज हुए मारपीट, एससीएसटी एक्ट के मामले में आरोपी सुनील कुमार, अनिल कुमार, गुरु उर्फ राजगुरु पुत्रगण महाराज सिंह, अजीत कुमार, सुजीत उर्फ सुरजीत पुत्रगण गिरजाशंकर निवासी गण नवादा थाना गंजडुंडवारा को दोषसिद्ध होने पर तीन-तीन वर्ष के कारावास व 18-18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

ये भी पढ़ें:दहेज उत्पीड़न में पति व सास-ससुर को तीन-तीन वर्ष की कैद

अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भी आरोपियों को भोगना पड़ेगा। सोरों कोतवाली में वर्ष 2018 में दर्ज हुए मारपीट के मामले में राजपाल पुत्र महावीर सिंह, सुखवीर पुत्र महावीर सिंह निवासीगण बनूपुर पुख्ता थाना सोरों को चार-चार हजार रुपये से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर आरोपी 15-15 दिवस का साधारण कारावास भी भुगतेंगे। थाना सिकन्दरपुर वैश्य में वर्ष 2022 में दर्ज हुए एक मामले में आरोपी वीरेश उर्फ टोनी पुत्र अहिवरन सिंह निवासी बस्तौली थाना सुन्नगढ़ी को चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।