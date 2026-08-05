Agra News: मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा
Agra News: जनपद के विभिन्न थानों में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालतों ने सजा सुनाई। गंजडुंडवारा में मारपीट और एससीएसटी एक्ट के मामलों में दोषी पाए गए आरोपियों को तीन साल की जेल और अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कैद का भी प्रावधान है।
Agra News: जनपद के अलग-अलग थानों में दर्ज विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए संबंधित न्यायालयों ने दोषसिद्ध आरोपियों को सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक गंजडुंडवारा कोतवाली में वर्ष 2020 में दर्ज हुए मारपीट, एससीएसटी एक्ट के मामले में आरोपी सुनील कुमार, अनिल कुमार, गुरु उर्फ राजगुरु पुत्रगण महाराज सिंह, अजीत कुमार, सुजीत उर्फ सुरजीत पुत्रगण गिरजाशंकर निवासी गण नवादा थाना गंजडुंडवारा को दोषसिद्ध होने पर तीन-तीन वर्ष के कारावास व 18-18 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भी आरोपियों को भोगना पड़ेगा। सोरों कोतवाली में वर्ष 2018 में दर्ज हुए मारपीट के मामले में राजपाल पुत्र महावीर सिंह, सुखवीर पुत्र महावीर सिंह निवासीगण बनूपुर पुख्ता थाना सोरों को चार-चार हजार रुपये से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर आरोपी 15-15 दिवस का साधारण कारावास भी भुगतेंगे। थाना सिकन्दरपुर वैश्य में वर्ष 2022 में दर्ज हुए एक मामले में आरोपी वीरेश उर्फ टोनी पुत्र अहिवरन सिंह निवासी बस्तौली थाना सुन्नगढ़ी को चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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