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Agra News: आरोप: दो लाख न देने पर दारोगा ने लगा दी एफआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: दीपेश बोहरा ने उपनिरीक्षक के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने चार्जशीट लगाने के लिए दो लाख रुपये की मांग की। बोहरा ने दावा किया कि उपनिरीक्षक ने उनके घर में घुसकर पैसे की मांग की और न देने पर धमकी दी। मामला अब सीजेएम के समक्ष है।

Agra News: आरोप: दो लाख न देने पर दारोगा ने लगा दी एफआर

Agra News: चार्जशीट लगाने के नाम पर दो लाख रुपये की मांग करने वाले उपनिरीक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाबत कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। सीजेएम ने एसीपी एवं थाना न्यू आगरा से आख्या तलब करने के आदेश दिए हैं। ओल्ड सिद्धार्थ अपार्टमेंट खंदारी निवासी दीपेश बोहरा ने अधिवक्ता अशोक कुमार तिलक के माध्यम से थाना न्यू आगरा में तैनात उपनिरीक्षक के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बताया था कि उन्होंने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों के विरुद्ध थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे।

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वहीं, उपनिरीक्षक ने आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट लगाने के लिए वादी से दो लाख रुपये मांगे थे। प्रार्थी के अनुसार 13 फरवरी 26 को उपनिरीक्षक ने जबरन उसके आवास में घुस पैसों की मांग की न देने पर एफआर लगाने की धमकी दी। यह भी आरोप था कि एक लाख रुपये वसूलने के बाद भी आरोपियों से मिलकर उनके पक्ष में एफआर लगा दी।

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