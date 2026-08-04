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Agra News: अच्छी खबर:::अमांपुर रोड पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर होगा ओवर ब्रिज का निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: शहर के अमांपुर रोड पर स्थित चांड़ी रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू होगा। सेतु निगम के द्वारा सभी प्रक्रियाएं पूरी कर कार्यदायी संस्था का निर्धारण कर दिया गया है। ओवर ब्रिज बनने के बाद किसान और वाहन चालकों को सुविधा होगी।

Agra News: अच्छी खबर:::अमांपुर रोड पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर होगा ओवर ब्रिज का निर्माण

Agra News: शहर के अमांपुर रोड पर स्थित चांड़ी रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू होगा। मंगलवार को सेतु निगम के ठेकेदार व इंजीनियरों के द्वारा ओवर बिज के निर्माण के लिए सड़क पर चिंन्हांकन का काम शुरू कर दिया है। सेतु निगम के सहायक अभियंता दीपक गुप्ता के अनुसार ओवर निर्माण के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर कार्यदायी संस्था का निर्धारण कर दिया है। मंगलवार को ओवर ब्रिज निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के द्वारा सड़क पर चिन्हांकन कर लिया गया है। कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क किनारे कार्य प्रगति से संबंधित चेतावनी बोर्ड भी सड़क किनारे लगा दिया गया है। सेतु निगम अलीगढ़ के सहायक अभियंता सेतु निगम दीपक गुप्ता ने बताया कि चांड़ी क्रासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू करने के टेंडरिंग व धनआवंटित होने संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। सेतु निगम के द्वारा कार्यदायी संस्था का चयन करके निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू होगा。

क्रासिंग पर समय नहीं होगा बर्बाद

शहर के अमांपुर रोड पर स्थित चांड़ी क्रासिंग कानपुर-कासगंज-मथुरा ट्रैक पर होने के कारण ट्रेन व मालगाड़ियों का आवागमन अधिक रहता है। ट्रेन व मालगाड़ी ट्रैक से गुजरते समय क्रासिंग बंद होने से वाहन चालकों का समय बर्बाद होता है।

किसानों और वाहन चालकों को सुविधा

जिला की कृषि उत्पादन मंडी समिति अमांपुर रोड पर होने से बड़ी संख्या में किसान अपना गल्ला बिक्री करने के लिए आते हैं। शहर के गल्ला आढ़ती, अमांपुर व सिढ़पुरा से आवागमन करने वाले लोग भी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। रेलवे क्रासिंग बंद होने की स्थिति में वाहनों की अधिकता के कारण सड़क पर जाम लगता है। रेलवे ओवर ब्रिज बनने के बाद किसान, शहर के गल्ला आढ़ती व इस मार्ग पर अवागमन करने वाले हजारों वाहनों को सुविधा होगी।

सामान्य प्रश्न

ओवर ब्रिज का निर्माण कब शुरू होगा?
ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू होगा।
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