Agra News: अच्छी खबर:::अमांपुर रोड पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर होगा ओवर ब्रिज का निर्माण

Agra News: शहर के अमांपुर रोड पर स्थित चांड़ी रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू होगा। मंगलवार को सेतु निगम के ठेकेदार व इंजीनियरों के द्वारा ओवर बिज के निर्माण के लिए सड़क पर चिंन्हांकन का काम शुरू कर दिया है। सेतु निगम के सहायक अभियंता दीपक गुप्ता के अनुसार ओवर निर्माण के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर कार्यदायी संस्था का निर्धारण कर दिया है। मंगलवार को ओवर ब्रिज निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के द्वारा सड़क पर चिन्हांकन कर लिया गया है। कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क किनारे कार्य प्रगति से संबंधित चेतावनी बोर्ड भी सड़क किनारे लगा दिया गया है। सेतु निगम अलीगढ़ के सहायक अभियंता सेतु निगम दीपक गुप्ता ने बताया कि चांड़ी क्रासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू करने के टेंडरिंग व धनआवंटित होने संबंधी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। सेतु निगम के द्वारा कार्यदायी संस्था का चयन करके निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू होगा。