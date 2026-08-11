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Agra News: कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर हुआ मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने एटा रोड पर स्थित एक निजी होटल में संगठन सृजन अभियान की समीक्षा की। उन्होंने पार्टी की मजबूती और गतिविधियों पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कासगंज में संगठन लगातार सक्रिय है और लोग विभिन्न दलों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं।

Agra News: कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर हुआ मंथन

Agra News: एटा रोड पर स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने संगठन सृजन अभियान की समीक्षा कर फीडबैक लिया है। कांग्रेस की बैठक में जिले में संगठन की स्थिति, पार्टी की मजबूती और संगठनात्मक गतविधियों को लेकर पर्यवेक्षकों ने विस्तृत रूप से मंथन किया। मंगलवार की दोपहर एआईसीसी ऑब्जर्वर विजय जांगड़, पीपीसी ऑब्जर्वर एवं पूर्व सांसद सत्या बहन, पीसीसी ऑब्जर्वर ओमकार सिंह तथा पीसीसी ऑब्जर्वर गिरवर शर्मा कासगंज पहुंचे।

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संगठन की जमीनी स्थिति

पर्यवेक्षकों ने जिला एवं शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, महिला कांग्रेस तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से संगठन की जमीनी स्थिति के बारे में जानकारी ली।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिलाध्यक्ष मनोज पाण्डेय के नेतृत्व में कासगंज में कांग्रेस संगठन लगातार सक्रिय होकर बेहतर काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं के अनुसार संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है और पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा से प्रभावित होकर विभिन्न दलों को छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पर्यवेक्षकों ने संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और पार्टी की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की।

बैठक में मौजूद पदाधिकारी

बैठक में जिले के सभी जिला एवं शहर पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस पदाधिकारी तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मनोज पांडेय, सत्यप्रकाश गुप्ता, कमल गुप्ता, अदनान मियां, मुनेन्द्र पाल सिंह, विमल सिंह, साजिल, अमित यादव, दीपक धनगर, दीपू पांडेय, प्रतिभा सिंह, ऊषा पाल, रत्नेश उपाध्यय, अर्चिका मिश्रा, सुशील पंडित, तरुण शर्मा, गुलफान सिंह, अली हसन, दीक्षा गुप्ता, चंद्रवती और मानसी ठाकुर व शहर, जिला, ब्लॉक व नगर कांग्रेस के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने किस होटल में संगठन सृजन अभियान की समीक्षा की?
कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने एटा रोड पर स्थित एक निजी होटल में संगठन सृजन अभियान की समीक्षा की।
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