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Agra News: कांवड़ यात्रा को द्रष्टिगत शनिवार व सोमवार को रहेगा अवकाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: जनपद में कांवड़ मेला और रूट डायवर्जन को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में 1 से 28 अगस्त तक के मध्य शनिवार और सोमवार को अवकाश रहेगा। डीएम प्रणय सिंह के निर्देश पर, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को विद्यालयों में मनाया जाएगा।

Agra News: कांवड़ यात्रा को द्रष्टिगत शनिवार व सोमवार को रहेगा अवकाश

Agra News: जनपद में चल रहे कांवड़ मेला व रूट डायवर्जन को द्रष्टिगत रखते हुए कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यालयों में एक से लेकर 28 अगस्त तक के मध्य पड़ने वाले शनिवार व सोमवार को अवकाश घोषित किया गया है। डीएम प्रणय सिंह के निर्देश पर डीआईओएस ने समस्त बोर्ड के राजकीय, परिषदीय, अर्द्धशासकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एक, तीन, आठ, 10, 15, 17, 22 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। डीआईओएस ने कहा है कि 15 अगस्त को शासन व विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस यथावत मनाया जाएगा। डीआईओएस रजनेश कुमार ने कहा कि विद्यालय के प्राधनाचार्य, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, बोर्ड परीक्षा कार्य, शासन व विभाग के द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के लिए कार्यालय यथावत खुले रहेंगे।

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