Agra News: किरावली में झगड़े में पत्थर लगने से बुजुर्ग की मौत
Agra News: कस्बा किरावली के मोहल्ला बाग कलां में मंगलवार रात दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 70 वर्षीय अंसार की पत्थर लगने से मौत हो गई। पुलिस ने पांच नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।
Agra News: कस्बा किरावली के मोहल्ला बाग कलां में मंगलवार देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर संघर्ष हो गया। इस दौरान पत्थर लगने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पांच नामजद और दो अज्ञात के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि कस्बा किरावली के मोहल्ला बाग कलां में मंगलवार रात एक ही परिवार के दो पक्षों में कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। लाठी डंडे भी चले। पथराव के दौरान अंसार (70) पुत्र सोफिया पत्थर लगने से अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े।
अंसार को बेसुध होते देख परिजनों के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में परिजन उन्हें पास के नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। पुलिस का कहना है कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर मामले में वकील पुत्र इमरा, बल्लू , मोनू, भोलू, पुत्रगण अकील, कल्लू पुत्र वकील और दो अज्ञात के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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