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Agra News: चेहल्लुम के जुलूस निकले, सुरक्षा के रहे प्रबंध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: मंगलवार को चेहल्लुम के त्योहार पर एक जुलूस निकाला गया, जो कुबा जामा मस्जिद से शुरू हुआ। इस जुलूस में इमाम हसन और हुसैन की शहादत को याद करते हुए नौहाख्वानी और मर्सिया पढ़े गए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और जुलूस के बाद ताजियों को सुपुर्दे खाक किया गया।

Agra News: चेहल्लुम के जुलूस निकले, सुरक्षा के रहे प्रबंध

Agra News: मंगलवार को चेहल्लुम के त्योहार पर जुलूस निकाला गया। कस्बा के पटियाली रोड पूरब थोक कुबा जामा मस्जिद से जुलूस शुरू हुआ। मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में चेहल्लुम के जुलूस पर कुबा जामा मस्जिद के समीप ताजिया को सजाया गया। जुलूस पूरब थोक, पश्चिम थोक, बरी थोक, कादरगंज रोड, मुख्य मुख्य मार्गों से होकर निकाला गया, इस दौरान नौहाख्वानी और मर्सिया पढ़कर इमाम हसन और हुसैन की कुर्बानी को याद किया। एसडीएम पटियाली आतीश कुमार सिंह, सीओ अमित कुमार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने जुलूस मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की।

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यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने को रूट डायवर्ट भी किया गया। जुलूस के बाद ताजियों को निर्धारित स्थान पर देर रात्रि में सुपुर्दे खाक किया गया। इस मौके पर आसिफ, मुईन खान उर्फ शीबू, नदीम मुन्ना, मुशीर, सकलेन, मुसेब, कैफ, अरमान समेत काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।

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