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Agra News: बहन के घर दावत खाने जाते बाइक सवार भाई की हादसे में मौत, बेटी घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: अमांपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार вечер को एक कार की टक्कर से बाइक सवार रामकिशोर की मौत हो गई। उनकी दो बेटियाँ, पूजा और नेहा, गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया। रामकिशोर के बेटे ने डीएम से पोस्टमार्टम की मांग की है।

Agra News: बहन के घर दावत खाने जाते बाइक सवार भाई की हादसे में मौत, बेटी घायल

Agra News: अमांपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम कार की टक्कर से बाइक सवार ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि दो अन्य किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुर्घटना के बाद कार को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। परिजनों के मुताबिक अमांपुर के फकौता गांव निवासी रामकिशोर बाइक पर सवार होकर अपनी बहन के यहां सोरों के गांव पैसोई दावत खाने के लिए जा रहे थे, उनकी बाइक पर बेटी पूजा व रिश्तेदार नेहा सवार थी। बाइक अमांपुर के अल्लीपुर गांव के समीप पहुंची, तभी तेज गति से गुजरी एक कार के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी।

जिससे बाइक सवार तीनों ही लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां रामकिशोर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि पूजा व नेहा को बेहतर उपचार के लिए भेज दिया है। मृतक के पुत्र शिपन ने मामले में डीएम से अपने पिता का पोस्टमार्टम रात्रि में ही कराने की मांग को लेकर एक पत्र भी दिया है।

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