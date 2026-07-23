Agra News: व्हाट्सएप कॉल की मांगी 50 लाख की रंगदारी मुकदमा
Agra News: कमला नगर क्षेत्र में एक कारोबारी उत्कर्ष गुप्ता को 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने व्हाट्सऐप कॉल्स और मैसेज भेजकर दहशत पैदा की। गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई।
Agra News: कमला नगर क्षेत्र में एक कारोबारी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और परिवार समेत जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित उत्कर्ष गुप्ता निवासी मेन मार्केट कमला नगर ने तहरीर देकर बताया कि 20 और 21 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति ने अलग-अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज भेजकर 50 लाख रुपये मांगे। न देने पर पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। लगातार मिल रही धमकियों से परिवार दहशत में है। पीड़ित ने साक्ष्य के तौर पर स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंपे हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संबंधित मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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