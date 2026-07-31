Agra News: पेट्रोल डालकर जलाया मेन गेट, उड़ाई लाखों की ज्वैलरी और नगदी
Agra News: भरतपुर में एक युवक की पत्नी का इलाज कराने के लिए जाने पर उनके घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने पहले घर के मेन गेट को जलाया और फिर ताले तोड़कर नकदी, ज्वैलरी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू कर दी है।
Agra News: पत्नी का इलाज कराने भरतपुर गए युवक के मकान को चोरों ने निशाना बना डाला। पहले पेट्रोल डालकर घर का मेन गेट जलाया। इसके बाद कमरों और अल्मारियों के ताले चटकाकर नकदी, ज्वैलरी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद कॉलोनी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना जगदीशपुरा थाना क्षेत्र स्थित साईनाथ कॉलोनी बिचपुरी की है। पीड़ित मनीष कुमार ने बताया कि 14 जुलाई को वह पत्नी का इलाज कराने भरतपुर गए थे। 23 जुलाई को घर लौटे तो हालात देखकर सन्न रह गए। घर का मेन गेट जला हुआ था।
कमरों में लगे ताले टूटे हुए थे। अंदर कमरों और अल्मारियों में रखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित का आरोप है कि चोर घर में रखे सोने के आभूषणों के अलावा 500 ग्राम चांदी के आभूषण और 25 हजार की नकदी चुरा ले गए हैं। उनके बेटे की रिमोट संचालित कार भी चोरी कर ले गए हैं। प्रभारी निरीक्षक जगदीशपुरा ने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्दी ही वारदात का खुलासा किया जाएगा।
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