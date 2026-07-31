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Agra News: ऑटो गैंग ने युवक से छीने 47 हजार रुपये, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: सिकंदरा क्षेत्र में, ऑटो चालक और उसके साथी ने 25 जुलाई को एक युवक से 47 हजार रुपये छीने। सुनसान स्थान पर छोड़कर भागने के बाद, पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है और सीसीटीवी footage की मदद ले रही है।

Agra News: ऑटो गैंग ने युवक से छीने 47 हजार रुपये, मुकदमा दर्ज

Agra News: सिकंदरा थाना क्षेत्र में ऑटो चालक और उसके साथी ने युवक से 47 हजार रुपये छीन लिए। सुनसान स्थान पर छोड़कर भाग निकले। पीड़ित युवक की तहरीर पर सिकंदरा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस गैंग की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। रुई की मंडी शाहगंज निवासी नसीम ने बताया कि वह कपड़ों की फेरी लगाने का काम करता है। 25 जुलाई की दोपहर करीब ढाई बजे वह फरह(मथुरा) से ऑटो में बैठकर सिकंदरा आ रहा था। ऑटो में चालक के अलावा एक अन्य युवक भी मौजूद था। रास्ते में चालक ने ऑटो को जऊपुरा रोड की तरफ मोड़ दिया।

पूछने पर बताया कि यह शॉर्टकट रास्ता है। पीड़ित नसीम का आरोप है कि सुनसान स्थान आने पर ऑटो में पीछे बैठे व्यक्ति ने उसकी जेब में रखे 47 हजार रुपये छीन लिए। पीड़ित को ऑटो से नीचे उतारकर भाग गए। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। सीसीटीवी की भी मदद ली जा रही है। जल्दी ही वारदात का खुलासा किया जाएगा।

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