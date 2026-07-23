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Agra News: एटीएम से नहीं निकले पैसे, अज्ञात ने कर ली निकासी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: फतेहाबाद रोड पर केनरा बैंक के एटीएम में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सलीम ने बताया कि 3 मार्च को उन्होंने 20,000 रुपये निकालने का प्रयास किया, लेकिन पैसे नहीं मिले और खाते से राशि कट गई। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

Agra News: एटीएम से नहीं निकले पैसे, अज्ञात ने कर ली निकासी

Agra News: ताजगंज के फतेहाबाद रोड स्थित केनरा बैंक के एटीएम पर एटीएम लेनदेन में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पक्की सराय निवासी सलीम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 03 मार्च को सुबह करीब 11 बजे एटीएम से 20 हजार रुपये निकालने का प्रयास किया था। मगर मशीन से नकदी नहीं नहीं निकली। बाद में पता चला कि खाते से पैसे कट गए है। बैंक में शिकायत की। एटीएम के सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर पता चला कि अज्ञात लोगों ने मशीन से नकदी निकाली है। पीड़ित की तहरीर पर इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपितों की पहचान की कोशिश की जा रही है।

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