Agra News: जिला बदर बदमाश को पुलिस ने दबोचा
Agra News: जनपद बदर होने के बावजूद आरिफ नामक आरोपी को शाहगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह सत्य नगर में पहुंच गया था, जो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन था। आरोपी पर पहले से कई गंभीर मामले हैं, और उसे जेल भेज दिया गया है।
Agra News: जिला बदर किए जाने के बावजूद जनपद में प्रवेश करना एक आरोपित को महंगा पड़ गया। शाहगंज पुलिस ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरिफ निवासी सोरों कटरा शाहगंज को जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद वह सत्य नगर स्थित कलारी वाली गली में पहुंच गया। सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गुंडा एक्ट निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रविवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरापित पर चोरी, आबकारी, एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।
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