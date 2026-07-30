Agra News: भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में हुआ धार्मिक अनुष्ठान

Agra News: सोरों शूकर क्षेत्र में गंगाजी के निकट स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ महाराज की सवारी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष वैदिक पूजा, अभिषेक एवं धार्मिक अनुष्ठान हुआ। मंदिर के पुजारी पंडित प्रवीण कुमार निर्भय ने वैदिक विधि-विधान से भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं माता सुभद्रा का पूजन-अर्चन एवं विशेष अनुष्ठान संपन्न कराया और राष्ट्र, समाज, सनातन धर्म और समस्त श्रद्धालुओं के सुख, शांति, समृद्धि एवं मंगल की कामना की। मंदिर के पुजारी पंडित प्रवीण कुमार निर्भय ने समस्त श्रद्धालुओं एवं उपस्थित भक्तों को भगवान श्री जगन्नाथ महाराज का प्रसाद वितरित किया। इस दौरान प्रधान राम नरेश, पंडित प्रवीण कुमार निर्भय, बृजेश पाठक, अतुल मिश्रा, हरिओम, राहुल उपाध्याय, आदित्य रावत, निशांत निर्भय, आयुष रावत, प्रथम शर्मा, जतिन वशिष्ठ, कृष्ण निर्भय सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।