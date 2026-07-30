Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में हुआ धार्मिक अनुष्ठान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: सोरों शूकर क्षेत्र में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की सवारी के अवसर पर विशेष वैदिक पूजा और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। पुजारी पंडित प्रवीण कुमार निर्भय ने भगवान के प्रति पूजन-अर्चन किया और श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर कई भक्तों और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति रही।

Agra News: भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में हुआ धार्मिक अनुष्ठान

Agra News: सोरों शूकर क्षेत्र में गंगाजी के निकट स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ महाराज की सवारी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष वैदिक पूजा, अभिषेक एवं धार्मिक अनुष्ठान हुआ। मंदिर के पुजारी पंडित प्रवीण कुमार निर्भय ने वैदिक विधि-विधान से भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं माता सुभद्रा का पूजन-अर्चन एवं विशेष अनुष्ठान संपन्न कराया और राष्ट्र, समाज, सनातन धर्म और समस्त श्रद्धालुओं के सुख, शांति, समृद्धि एवं मंगल की कामना की। मंदिर के पुजारी पंडित प्रवीण कुमार निर्भय ने समस्त श्रद्धालुओं एवं उपस्थित भक्तों को भगवान श्री जगन्नाथ महाराज का प्रसाद वितरित किया। इस दौरान प्रधान राम नरेश, पंडित प्रवीण कुमार निर्भय, बृजेश पाठक, अतुल मिश्रा, हरिओम, राहुल उपाध्याय, आदित्य रावत, निशांत निर्भय, आयुष रावत, प्रथम शर्मा, जतिन वशिष्ठ, कृष्ण निर्भय सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Agra News Ganga

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।