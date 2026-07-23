Agra News: झिझक छोड़ मंच पर आने वाला ही विजेता
Agra News: डीईआई प्रेम विद्यालय में तीन दिवसीय वार्षिक सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की प्रतियोगिता शुरू हुई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रेम प्यारी दयाल ने विद्यार्थियों के विकास पर जोर दिया, जबकि विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया।
Agra News: डीईआई प्रेम विद्यालय में तीन दिवसीय वार्षिक सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों (सीसीए) की प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मिडिल सेक्शन में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता शृंखला-2026 में गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रेम प्यारी दयाल ने किया। छात्राओं को संबोधित करते हुए रानी मैम ने कहा कि मंच पर आकर अपनी झिझक तोड़ने वाला हर विद्यार्थी स्वयं में विजेता है। उन्होंने हार-जीत से परे हटकर छात्राओं को अनुशासन, सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
प्रधानाचार्य माला बल ने बताया कि सीसीए गतिविधियां पढ़ाई के साथ बच्चों की छिपी प्रतिभा को उभारने का अभिन्न हिस्सा हैं, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कोऑर्डिनेटर प्रीतम प्यारी और डॉ. रूपरानी ने भी सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने व आत्मविश्वास बढ़ाने का सशक्त माध्यम बताया। प्रथम दिन छात्राओं ने हिंदी काव्य-पाठ, भाषण एवं संगीत-गायन प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसका मूल्यांकन आमंत्रित अनुभवी निर्णायकों द्वारा किया गया। मीडिया प्रभारी जितेंद्र कांत शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में संस्कृत श्लोक, अंग्रेजी कविता, फैंसी ड्रेस, मोनो एक्टिंग और नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
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