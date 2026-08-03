Agra News: चाट गली के नाली निर्माण पर आरोप प्रत्यारोप
Agra News: सदर चाट गली में छावनी परिषद द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण आरोप-प्रतारोप का दौर शुरू हो गया है। एक पक्ष का आरोप है कि नाली निर्माण के दौरान अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया। व्यापारियों का कहना है कि उनके खिलाफ झूठे पत्राचार किए जा रहे हैं, जिससे बाजार की छवि खराब हो रही है।
Agra News: सदर चाट गली में छावनी परिषद की ओर से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जिसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक पक्ष का आरोप है कि नाली निर्माण के दौरान अवैध कब्जे (निर्माण) को नहीं हटाया गया है। जबकि पूर्व में छावनी की ओर से इन्हें नोटिस दिया गया था। लिहाजा नाली को टेढ़ाकर के कुछ कथित दुकानदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वहीं सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि बाजार की छवि खराब करने और विकास कार्यों में रोड़ा लगाने के लिए झूठे और आधारहीन पत्राचार किए जा रहे हैं। कुछ लोग निजी स्वार्थ में अंधे हो गए हैं।
बाजार और व्यापारियों की बहतरी पच नहीं रही है। तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं।
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