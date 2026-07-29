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Agra News: आज और कल बंद रहेगा भांडई-आगरा कैंट के बीच रेल फाटक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: भांडई-आगरा कैंट सेक्शन में रेल फाटक सं. 489 पर अनुरक्षण कार्य के कारण इसे 28 जुलाई सुबह 7 बजे से 31 जुलाई शाम 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में फाटक सं. 488 (भांडई गांव) से यातायात की व्यवस्था की गई है।

Agra News: आज और कल बंद रहेगा भांडई-आगरा कैंट के बीच रेल फाटक

Agra News: भांडई-आगरा कैंट सेक्शन में रेल फाटक सं. 489 पर ट्रैक का अनुरक्षण कार्य होना है। पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि फाटक पर अनुरक्षण का काम ट्रैफिक रोके बिना संभव नहीं है। रेलवे ने काम के लिए फाटक को 28 जुलाई की सुबह 7 बजे से 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। चार दिन गेट बंद रहने के दौरान सड़क यातायात को वैकल्पिक मार्ग रेल फाटक सं. 488 से (भांडई गांव) से गुजारने की व्यवस्था की गई है।

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