Agra News: आज और कल बंद रहेगा भांडई-आगरा कैंट के बीच रेल फाटक
Agra News: भांडई-आगरा कैंट सेक्शन में रेलवे फाटक संख्या 489 पर ट्रैक का अनुरक्षण कार्य 28 से 31 जुलाई तक होने जा रहा है। इस दौरान फाटक पर यातायात बंद रहेगा। यातायात को वैकल्पिक मार्ग रेलवे फाटक संख्या 488 के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की गई है।
Agra News: भांडई-आगरा कैंट सेक्शन में रेल फाटक सं. 489 पर ट्रैक का अनुरक्षण कार्य होना है। पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि फाटक पर अनुरक्षण का काम ट्रैफिक रोके बिना संभव नहीं है। रेलवे ने काम के लिए फाटक को 28 जुलाई की सुबह 7 बजे से 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। चार दिन गेट बंद रहने के दौरान सड़क यातायात को वैकल्पिक मार्ग रेल फाटक सं. 488 से (भांडई गांव) से गुजारने की व्यवस्था की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।