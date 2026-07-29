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Agra News: आज और कल बंद रहेगा भांडई-आगरा कैंट के बीच रेल फाटक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News: भांडई-आगरा कैंट सेक्शन में रेलवे फाटक संख्या 489 पर ट्रैक का अनुरक्षण कार्य 28 से 31 जुलाई तक होने जा रहा है। इस दौरान फाटक पर यातायात बंद रहेगा। यातायात को वैकल्पिक मार्ग रेलवे फाटक संख्या 488 के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की गई है।

Agra News: आज और कल बंद रहेगा भांडई-आगरा कैंट के बीच रेल फाटक

Agra News: भांडई-आगरा कैंट सेक्शन में रेल फाटक सं. 489 पर ट्रैक का अनुरक्षण कार्य होना है। पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि फाटक पर अनुरक्षण का काम ट्रैफिक रोके बिना संभव नहीं है। रेलवे ने काम के लिए फाटक को 28 जुलाई की सुबह 7 बजे से 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। चार दिन गेट बंद रहने के दौरान सड़क यातायात को वैकल्पिक मार्ग रेल फाटक सं. 488 से (भांडई गांव) से गुजारने की व्यवस्था की गई है।

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