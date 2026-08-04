Agra News: 17 साल से बंद पड़ा चकमार्ग कराया अतिक्रमण मुक्त
Agra News: विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में चकबंदी के समय से बंद पड़े चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीडीओ और क्षेत्रीय लेखपाल की उपस्थिति में शिकायत के आधार पर कार्य किया गया। अब इलाके के ग्रामीणों को खेतों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
Agra News: विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में चकबंदी के समय से बंद पड़े चकमार्ग को प्रशासनिक पहल के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। बीडीओ कुलदीप कुशवाह और क्षेत्रीय लेखपाल रन सिंह की मौजूदगी में चकमार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उस पर मिट्टी डलवाने का कार्य शुरू कराया गया। चकमार्ग के बंद होने की शिकायत ग्रामीण रुस्तम शाक्य ने तहसील दिवस में दर्ज कराई थी। शिकायत के निस्तारण के क्रम में क्षेत्रीय लेखपाल रन सिंह ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश कराई और चकमार्ग की स्थिति स्पष्ट की। इसके बाद मनरेगा के माध्यम से मार्ग पर मिट्टी डलवाकर उसे उपयोग योग्य बनाया गया।
इस दौरान जेई एमआई अमर सिंह, ग्राम सचिव हरिओम प्रतिहार, एपीओ मनरेगा प्रीति, मनरेगा मेठ मनोज एवं रुपेंद्र, रोजगार सेवक राजकुमार के अलावा ग्रामीण सुरेंद्र कुमार, तेज सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों की मानें तो अब करीब 17 वर्ष से इस चकरोड का उपयोग वह नहीं कर पा रहे थे, अब चकरोड कब्जा मुक्त हो रहा है, इससे उनके खेतों तक आने-जाने की राह आसान हो जाएगी।
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