Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Agra News: 17 साल से बंद पड़ा चकमार्ग कराया अतिक्रमण मुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

Agra News: विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में चकबंदी के समय से बंद पड़े चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीडीओ और क्षेत्रीय लेखपाल की उपस्थिति में शिकायत के आधार पर कार्य किया गया। अब इलाके के ग्रामीणों को खेतों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

Agra News: 17 साल से बंद पड़ा चकमार्ग कराया अतिक्रमण मुक्त

Agra News: विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में चकबंदी के समय से बंद पड़े चकमार्ग को प्रशासनिक पहल के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। बीडीओ कुलदीप कुशवाह और क्षेत्रीय लेखपाल रन सिंह की मौजूदगी में चकमार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उस पर मिट्टी डलवाने का कार्य शुरू कराया गया। चकमार्ग के बंद होने की शिकायत ग्रामीण रुस्तम शाक्य ने तहसील दिवस में दर्ज कराई थी। शिकायत के निस्तारण के क्रम में क्षेत्रीय लेखपाल रन सिंह ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश कराई और चकमार्ग की स्थिति स्पष्ट की। इसके बाद मनरेगा के माध्यम से मार्ग पर मिट्टी डलवाकर उसे उपयोग योग्य बनाया गया।

इस दौरान जेई एमआई अमर सिंह, ग्राम सचिव हरिओम प्रतिहार, एपीओ मनरेगा प्रीति, मनरेगा मेठ मनोज एवं रुपेंद्र, रोजगार सेवक राजकुमार के अलावा ग्रामीण सुरेंद्र कुमार, तेज सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों की मानें तो अब करीब 17 वर्ष से इस चकरोड का उपयोग वह नहीं कर पा रहे थे, अब चकरोड कब्जा मुक्त हो रहा है, इससे उनके खेतों तक आने-जाने की राह आसान हो जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Sultanpur Agra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।