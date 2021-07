आगरा दर्दनाकः ननिहाल में खेलते-खेलते बाल्टी में डूबा 18 माह का मासूम Published By: Arun Mon, 26 Jul 2021 06:52 PM आगरा,प्रमुख संवाददाता

1 / 2 18 माह का मासूम, जिसकी बाल्टी में डूबने से मौत हुई। 2 / 2 इसी बाल्टी में डूबकर मासूम की मौत हुई।