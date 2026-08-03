Agra News: स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ चार नामजद
Agra News: एत्माद्दौला क्षेत्र में स्कूल से लौट रही 15 वर्षीय छात्रा और उसकी दो सहेलियों को चार युवकों ने रास्ता रोककर अभद्रता और धमकी दी। पुलिस ने छात्रा के भाई की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह घटना 27 जुलाई को हुई थी और छात्रों ने खौफ के मारे भागकर पीछा छुड़ाया।
Agra News: एत्माद्दौला क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही 15 वर्षीय छात्रा और उसकी दो सहेलियों का रास्ता रोकर कर अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है। छात्रा के भाई के तहरीर पर पुलिस ने चार को नामजद कर एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है । छात्रा के भाई ने तहरीर के माध्यम से पुलिस को बताया कि घटना 27 जुलाई की है। उसकी बहन सहेलियों के साथ स्कूल से लौट रही थी। आरोप है कि तभी मुस्तकीम, भूरा उर्फ अर्जुन, सोहेल, सचिन तथा एक अन्य साथी ने मोटरसाइकिल लगाकर उनका रास्ता रोक लिया।
अभद्रता करने लगे। वह डर गई। आरोपित फिर नहीं माने। छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्राएं जैसे-तैसे उनसे दूर हुईं। विरोध पर आरोपित गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देकर मौके से चले गए। पीड़ित छात्रा ने घर पहुंचकर आप बीती सुनाई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।
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