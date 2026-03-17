आगरा के बाजार में आलू के दाम नहीं और कोल्ड स्टोर बेदम

आलू’ राजा पर दोहरी मार है। बाजार में आलू के भाव नहीं हैं और कोल्ड स्टोर में सुरक्षित नहीं है। खाड़ी युद्ध के कारण अमोनिया गैस का संकट है। गैस के अभाव में कोल्ड स्टोरेज का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस रखना संभव नहीं।

आलू’ राजा पर दोहरी मार है। बाजार में आलू के भाव नहीं हैं और कोल्ड स्टोर में सुरक्षित नहीं है। खाड़ी युद्ध के कारण अमोनिया गैस का संकट है। गैस के अभाव में कोल्ड स्टोरेज का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस रखना संभव नहीं है। प्लांट लगातार चालू हैं और 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान का आलू पहुंच रहा है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज स्वामी के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई हैं। उनका कहना है कि फरवरी में 60 से 65 रुपये किग्रा बिकने वाली अमोनिया गैस आज ब्लैक में 300 रुपये किलोग्राम मिल रही है।

उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादन में आगरा 27 फीसदी का अहम योगदान निभाता है। इस साल रबी के सीजन में किसानों ने 74,800 हेक्टेयर में आलू की बुआई की थी। वर्तमान में आलू की खुदाई चल रही है। आलू का बाजारी भाव शून्य है। लागत भी किसानों को नहीं मिल रही है। ऐसे में किसानों ने आगरा के 332 कोल्ड स्टोरेज में आलू स्टोर करना शुरू किया है। इनकी 30,413,08 मीट्रिक क्षमता है, जिनमें 98 फीसदी आलू स्टोर होता है। आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवेश अग्रवाल बताते हैं कि आगरा के कोल्ड स्टोरेज के प्लांट अमोनिया आधारित हैं। हर साल प्लांट चलते हैं तो कंप्रेशर में अमोनिया गैस डाली जाती है, जो कोल्ड स्टोरेज में तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायक होती है। आलू में सड़न-गलन नहीं पड़ती। हर साल एक कोल्ड स्टोर को एक से डेढ़ टन अमोनिया गैस चाहिए होती है। फरवरी में गैस की आसान उपलब्धता थी। अब अचानक से शॉर्टेज है। गैस सप्लायर खाड़ी युद्ध के कारण आयात न होना बता रहे हैं। उनका कहना हैं कि कोल्ड स्टोरेज को अमोनिया गैस नहीं मिली तो बंद हो जाएंगे और आलू सड़ जाएगा।

कोल्ड स्टोरेज को दी जाए प्रमुखता एसोसिएशन के वाइस प्रेसीडेंट अनुरंजन सिंघल ने बताया कि आगरा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज स्वामी अमोनिया गैस की सप्लाई को लेकर चिंतित हैं। विगत दिनों एसोसिएशन ने प्रदेश के उद्यान मंत्री को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने उर्वरक निर्माण इकइायों को निर्दशित करने का आग्रह किया है कि वे प्रमुखता से अमोनिया गैस उपलब्ध कराएं, अन्यथा कोल्ड स्टोरेज उद्योग खत्म हो जाएगा। अनुरंजन बताते हैं कि अमोनिया गैस सप्लायर खाड़ी युद्ध का हवाला देकर अमोनिया गैस की सप्लाई देने से हाथ खड़े कर रहे हैं। पहले यही अमोनिया 60 रुपये किलोग्राम में आसानी से मिल जाती थी। सीजन में दरें बढ़कर 120 रुपये किलोग्राम तक हो जाती थीं। मगर, अब 225 से लेकर 300 रुपये किलोग्राम में अमोनिया गैस नहीं मिल रही है। वहीं, कोल्ड स्टोरेज स्वामी युवराज परिहार ने बताया कि अमोनिया पर अचानक बढ़ी कालाबजारी से लागत बढ़ गई है।

आगरा-अलीगढ़ में 910 कोल्ड स्टोरेज देश के आलू उत्पादन में आगरा और अलीगढ़ प्रमुख बेल्ट है। अलीगढ़ मंडल में किसानों ने 90,485 हेक्टेयर तो आगरा मंडल में किसानों ने 1,75,950 हेक्टेयर में आलू की बुआई की थी। इस आलू को 910 कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया है, जिनकी क्षमता 80,68,136 मीट्रिक टन है। इन कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को 1,365 के करीब अमोनिया गैस की जरूरत है।

यूपी से पड़ोसी देशों को निर्यात होता है आलू आगरा-अलीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश से प्रमुख रूप से नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान को आलू का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा यूपी से दक्षिणी व पूर्वी राज्यों को आलू भेजा जाता है।

अमोनिया गैस की उपलब्धता कम होने का मामला संज्ञान में आया है। इसको लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। गैस की कालाबाजारी करने वालों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। - मुकेश कुमार, उप निदेशक उद्यान विभाग

फर्टिलाइजर कंपनियां करती हैं अमोनिया की आपूर्ति देशभर की फर्टिलाइजर कंपनिया सीएनजी एवं एलएनजी जैसी प्राकृतिक गैस के माध्यम से अमोनिया गैस का उत्पादन करती हैं, जहां से कोल्ड स्टोर व आइस फैक्ट्रियों को इसकी आपूर्ति की जाती है। खाड़ी युद्ध की वजह से फर्टिलाइजर कंपनियों को सीएनजी एवं एलएनजी गैसों की आपूर्ति लगभग बाधित है, लिहाजा वे बहुत कम अमोनिया का उत्पादन कर पा रहे हैं।

70 फीसदी से अधिक होता अमोनिया का आयात देश की जरूरत का 70 फीसदी से अधिक अमोनिया के कच्चे माल का आयात किया जाता है। जानकारों का कहना है कि प्रमुख रूप से ईरान, सऊदी अरब, ओमान और बहरीन जैसे देशों से अमोनिया का कच्चा माल तरल रूप में आयात किया जाता है। फर्टलाइजर कंपनियां ही इसका आयात करती हैं।