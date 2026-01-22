आगरा में आग का गोला बनी कार, एलआइसी एजेंट जिंदा जला

बोदला-बिचपुरी मार्ग पर गुरुवार की रात एक कार आग का गोला बन गई। पुलिस को कार में चार लोगों के मौजूद होने की सूचना मिली। लपटों से घिरी कार को देख सड़क पर वाहनों के पहिए थम गए। दमकल कर्मियों ने आकर आग पर काबू पाया। कार को खोला गया तो ड्राइविंग सीट पर कमर और पेट का कुछ हिस्सा मिला। शेष शरीर जल गया था। कार नंबर के आधार पर पुलिस कमला नगर पहुंची। शिनाख्त वीरेंद्र थकवानी के रूप में हुई। वे एलआईसी एजेंट थे।

घटना रात करीब साढ़े आठ बजे की है। बोदला-बिचपुरी मार्ग पर चल रही आई-10 में भीषण आग लग गई है। अंदर कुछ लोग फंसे हैं। पुलिस को राहगीरों से यह सूचना मिली। बिचपुरी चौकी से फोर्स मौके पर पहुंचा। सड़क पर यातायात रुक गया था। कार धू-धूकर जल रही थी। दूर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कुछ पुलिस कर्मियों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सफलता नहीं मिली। कार के टायर धमाकों के साथ फटने लगे। इससे दहशत फैल गई। सूचना पर करीब आधे घंटे बाद दमकल मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कार की एक नंबर प्लेट पिघल गई थी। दूसरी से पुलिस कर्मियों ने जैसे-तैसे नंबर पढ़ा। उससे पुलिस को जानकारी मिली कि कार बृज विहार, कमला नगर निवासी किसी वीरेंद्र के नाम है। जगदीशपुरा पुलिस ने कमला नगर पुलिस से संपर्क किया। कमला नगर पुलिस ने कार के मालिक के घर संपर्क किया। आग में कोई जिंदा जल गया है इस सूचना ने घरवालों के होश उड़ा दिए। इंस्पेक्टर कमला नगर पवन सैनी ने बताया कि सूचना मिलते ही वीरेंद्र के परिजन पोस्टमार्टम हाउस के लिए रवाना हो गए थे। पुलिस की उनके बेटे मानव थकवानी से बात हुई थी। उसने बताया कि पिता पांच बजे घर से निकले थे। इंस्पेक्टर जगदीशपुरा प्रदीप कुमार ने बताया कि कार में आग की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है।