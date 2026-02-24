आगरा में सौ साल पुराने पेयजल नेटवर्क से सेहत पर संकट

शहरवासियों की सेहत के साथ जलकल विभाग सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहा है। कहने को तो विभाग हर दिन 400 नमूनों की जांच का दावा करता है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर की गलियों में आज भी नलों से बदबूदार और मटमैला पानी टपक रहा है।

नीरज शर्मा, आगरा। शहरवासियों की सेहत के साथ जलकल विभाग सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहा है। कहने को तो विभाग हर दिन 400 नमूनों की जांच का दावा करता है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर की गलियों में आज भी नलों से बदबूदार और मटमैला पानी टपक रहा है। करोड़ों रुपये के बजट और 'जल मित्र' जैसी नई योजनाओं के बावजूद, विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही और खानापूर्ति के रवैये ने शहर की प्यास को जोखिम में डाल दिया है। आलम यह है कि 100 साल पुराना हो चुका पाइपलाइन नेटवर्क अब जवाब दे चुका है, लेकिन सिस्टम की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही। शहर कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पहले करीब 15 मिनट तक पानी बहाना पड़ता है उसके बाद साफ पानी आता है।

शहर में सबसे स्थिति खराब पुराने इलाकों में हैं। यहां पानी की पाइप लाइनें नालों और सीवर लाइनों के किनारे से जा रही है। इसकी वजह से आए दिन गंदे पानी की आपूर्ति की समस्या रहती है। गुदड़ी मंसूर खां, काला महल, पीपल मंडी, नाला काजी पाड़ा, मीरा हुसैनी, चक्कीपाट, बिजलीघर, बालूगंज, छीपीटोला नाई की मंडी, गोकुल पुरा, जगदीशपुरा, किशोरपुरा, शाहगंज आदि इलाकों की गलियों में बुरा हाल है। इसके साथ ही शहीद नगर, इंद्रापुरम आदि इलाकों की स्थिति खराब है। यहां अभी तक गंगाजल का नेटवर्क नहीं है। नलकूप योजना से पानी की आपूर्ति की होती है। लाइनें जर्जर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आए दिन लीकेज होता है और गंदे पानी की आपूर्ति होती है। जलकल विभाग के कर्मचारियों की मानें तो सबसे अधिक गंदे पानी की शिकायतें पुराने शहर से आती हैं।

लैब से सड़क तक सिर्फ खानापूर्ति का खेल जल शोधन और वितरण के मानक स्पष्ट हैं, लेकिन विभाग के भीतर एक 'शॉर्टकट संस्कृति' विकसित हो गई है। नियमों के मुताबिक, जलकल विभाग को पानी की शुद्धता जांचने के लिए सप्लाई चेन के 'अंतिम बिंदु' से सैंपल लेने होते हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लांट से पानी शुद्ध निकलता है, लेकिन रास्ते में लीकेज और सीवर लाइन के संपर्क में आने से वह दूषित हो जाता है। पहले शहर में 38 विशिष्ट स्थान चिन्हित थे, जहां से नियमित सैंपल लिए जाते थे और उनकी तुलनात्मक रिपोर्ट बनती थी। लेकिन अब नियमों को शिथिल कर कर्मचारियों को कहीं से भी सैंपल लेने की छूट दे दी गई है। इसका फायदा उठाकर कर्मचारी मुख्य लाइन या प्लांट के नजदीक के सुविधाजनक स्थानों से पानी भरकर रिपोर्ट 'ओके' कर देते हैं।

एक सदी पुराना नेटवर्क बना बड़ी बाधा 100 वर्ष से भी अधिक पुराना हो चुका यह नेटवर्क अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है। ब्रिटिश काल में बिछाई गई ये लाइनें अब 'अंडरग्राउंड चोक पॉइंट' बन चुकी हैं। पुराने शहर की संकरी गलियों में स्थिति और भी भयावह है, जहां पानी की लाइनें सीवर की पुरानी दीवारों के साथ सटी हुई हैं। यही कारण है कि सुबह नल खुलने पर अक्सर लोगों को सीवर जैसी गंध का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग दशकों से लाइन बदलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इसे भारी खर्च का काम बताकर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जब तक यह 'शहरी धमनियां' नहीं बदली जाएंगी, तब तक प्लांट में कितना भी शुद्ध पानी तैयार कर लिया जाए, वह घरों तक पहुंचते-पहुंचते जहरीला ही रहेगा।

निजी हाथों में कमान और 'जल मित्र' का प्रयोग विभाग ने एक आधुनिक प्रयोग करते हुए 'जल मित्र' योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को फील्ड में उतारा है। इन महिलाओं को पानी की जांच के लिए पोर्टेबल डिजिटल डिवाइस दिए गए हैं ताकि वे घर-घर जाकर पीएच लेवल और टीडीएस की जांच कर सकें। हालांकि, यह पहल नीतिगत स्तर पर सराहनीय है, लेकिन तकनीकी स्तर पर अधूरी है। यदि पाइपलाइन ही सड़ी हुई है, तो ये 'जल मित्र' केवल प्रदूषण की पुष्टि कर सकती हैं, उसे ठीक करना उनके बस में नहीं है। जब तक विभाग के मुख्य इंजीनियर और कर्मचारी स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक करोड़ों की डिवाइस केवल डेटा जुटाने का खिलौना बनकर रह जाएंगी।

जांच का तकनीकी पक्ष पानी की जांच केवल पारदर्शिता देखकर नहीं, बल्कि तीन वैज्ञानिक पैमानों पर होनी चाहिए:

अवशिष्ट क्लोरीन : पानी में 0.2 से 0.5 पीपीएम क्लोरीन होना अनिवार्य है। यह वह सुरक्षा कवच है जो पाइपलाइन के भीतर मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। लीकेज के कारण यह क्लोरीन रास्ते में ही खत्म हो जाता है।

टर्बिडिटी : पानी का गंदापन मानकों के अनुसार यह वन एनटीयू से कम होनी चाहिए। पुरानी पाइपलाइनों के कारण शहर में यह 5 से 10 एनटीयू तक मिल रही है।

बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट: ई-कोलाई और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी यह साबित करती है कि पेयजल में मानव अपशिष्ट (सीवर) का मिलान हो रहा है।

कई इलाके ऐसे हैं जहां सुबह जब नल खुलता है, तो पहले 10 मिनट तक काला और बदबूदार पानी आता है। हम भारी जल कर भर रहे हैं, लेकिन पीने के लिए निजी टैंकर या महंगे आरओ फिल्टर पर निर्भर हैं। शिकायत करने पर कर्मचारी आते हैं, सड़क किनारे से पानी भरते हैं और सब ठीक बताकर चले जाते हैं। क्या हमारे बच्चों की सेहत की कोई कीमत नहीं है।