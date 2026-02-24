आगरा में उलझी गुत्थियां सुलझा रहे ‘गांडीव’ और ‘सुदर्शन’
अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। महज एक सुराग से पुलिस गांडीव और सुदर्शन एप की मदद से उलझी गुत्थियां सुलझा रही है। एआई आधारित ये इंटेलीजेंस टूल उन लोगों को खोजने में मददगार साबित हो रहे हैं जो पुलिस से बचने के लिए सालों से गायब हैं।
अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। महज एक सुराग से पुलिस गांडीव और सुदर्शन एप की मदद से उलझी गुत्थियां सुलझा रही है। एआई आधारित ये इंटेलीजेंस टूल उन लोगों को खोजने में मददगार साबित हो रहे हैं जो पुलिस से बचने के लिए सालों से गायब हैं। पुलिस ने हाल ही में दो मामलों में इन एप की मदद से अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस को इन मामलों में न तो राह पता थी और न ही मंजिल।
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि जब सीसीटीवी, सर्विलांस और मुखबिर फेल हो जाते हैं तब भी पुलिस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठती। पुलिस के पास गांडीव और सुदर्शन एप हैं। दोनों ही एआई आधारित एप हैं। वर्ष 2016 में अशोक कुमार उर्फ उमाशंकर के खिलाफ लूट के मुकदमे के बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपित अशोक कुमार ने फर्जी जमानती लगाए थे। जेल से रिहा होने के बाद वह भूमिगत हो गया। पुलिस को उसकी तलाश थी। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस के पास वर्ष 2015 में गिरफ्तारी के समय ली गई उसकी एक फोटोग्राफ थी। 10 साल में उसमें क्या बदलाव आया होगा। यह मानते हुए एआई से उसका फोटो तैयार किया। फोटो को गांडीव एप पर रन कराया गया। गांडीव एप पर कई विभागों का इंटीग्रेटेड डेटा है। जो अपडेट होता रहता है। अशोक कुमार ने एक होटल में अपना आधार कार्ड लगाया था। आधार कार्ड भले ही फर्जी पते पर था, लेकिन उस पर फोटो उसी का था। गैंगस्टर का फोटो रन कराने पर पुलिस को चार-पांच लोगों के फोटो मिले। उनके बारे में छानबीन की गई। प्रयागराज में अशोक कुमार मिल गया। उसे पकड़ लिया गया।
डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हत्या करके एक युवती की लाश फेंकी गई थी। युवती के हाथ पर सनी लिखा हुआ था। पुलिस ने डीसीआरबी के माध्यम से जानकारी जुटाई। कोई गुमशुदगी मैच नहीं की। जब शव मिला तो युवती का चेहरे पर खून लगा था। एक आंख बंद थी। हत्या को समय हो गया था, इसलिए चेहरा भी काला पड़ गया था। पुलिस ने एआई की मदद से खुली आंखों का फोटो तैयार किया। फोटो को सुदर्शन एप पर रन कराया। सुदर्शन एप पर सोशल मीडिया और डिजिटल स्पेस का डाटा रहता है। यह एप सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी का भी अलर्ट देता है। एआई से तैयार फोटो एक युवती से मैच कर गया। पुलिस को पता चला कि उसका नाम सोनाली है। पुलिस ने सोशल मीडिया से और जानकारी जुटाई। युवती का घर खोज निकाला। हत्या का खुलासा हुआ। प्रेमी सहित तीन लोग जेल भेजे गए।
दोनों एप से सटीक जानकारी आती है सामने
एआई आधारित एप सुदर्शन और गांडीव का एक्सिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस और तीनों डीसीपी के पास है। सारे रास्ते बंद होने पर इनकी मदद ली जाती है। सटीक परिणाम सामने आते हैं। सुदर्शन एप सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों की जानकारी देता है। इसके डेटाबेस से अपराधियों की पहचान और रिकार्ड ट्रैक करने में भी मदद मिलती है। लूट की वारदातों में अनजान बदमाशों की पहचान के लिए उनके फोटो इस पर रन कराए जाते हैं। उनमें से कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है तो उसके प्रोफाइल की जानकारी मिल जाती है। गांडीव एप नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड द्वारा विकसित एआई आधारित इंटेलीजेंस टूल है। यह टूल अपराधियों को ट्रैक करने और डिजिटल डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है। गांडीव एप की मदद से डिजिटल लेनदेन, ट्रैवल हिस्ट्री, फोन कॉल्स पैटर्न आदि की जानकारी में मदद मिलती है। इसकी मदद से संदिग्धों का चेहरा पहचानने और खोजने में भी मदद मिलती है।
लेखक के बारे मेंVishal Sharma
शॉर्ट बायो: विशाल शर्मा पिछले 22 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान आगरा में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। उनकी विशेषज्ञता क्राइम से जुड़ी रिपोर्टिंग में है।
परिचय एवं अनुभव
विशाल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। उन्होंने वर्ष 2004 में हिंदी पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। उस समय प्रदेश में अपहरण उद्योग बन गया था। बीहड़ ही नहीं शहर से भी अपहरण की वारदातें होती थीं। तब विशाल शर्मा ने क्राइम रिपोर्टिंग इस अपराध को उभारा। मौजूदा समय में धर्मांतरण, साइबर क्राइम, बड़े अपराधों की गहराई से पड़ताल करती रिपोर्ट लिख रहे हैं।
कॅरियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
2004 में पत्रकारिता शुरू करने के बाद जून 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़े। आगरा में मुख्य संवाददाता के पद पर तैनात हैं और चीफ क्राइम रिपोर्टर की भूमिका में हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी, एमए, एलएलबी, पीएचडी के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया है। आगरा में उन्होंने कई दंगों समेत बड़े अपराधों को कवर किया है। एक बार रिपोर्टिंग के दौरान बलवाइयों ने उनकी बाइक जला दी थी। जान जोखिम में डालकर विशाल ने रिपोर्टिंग जारी रखी। साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता की मुहिम चलाई। एक खबर को आधार बनाकर पुलिस ने दो सगी बहनों के धर्मांतरण के मामले में छह राज्यों में दबिश देकर 14 लोगों को पकड़ा। मामला टेरर फंडिंग से भी जुड़ा निकला।
विशेषज्ञता
अपराध, फोरेंसिक, लीगल रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।