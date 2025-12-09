केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 12वीं बार अपने नाम दर्ज की ट्रॉफी

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने एक बार फिर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया। सीआईएसएफ ने 30वीं सीएपीएफएस एनएचआरसी वाद विवाद प्रतियोगिता 2025 में टॉप स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में छह सीएपीएफएस के 24 प्रतिभागियों ने विभिन्न चरणों में भाग लिया। सुरक्षा बल ने साल 2014 से लगातार 12वीं बार रोलिंग ट्राफी अपने नाम दर्ज की। प्रतियोगिता सशस्त्र सीमा बल ने आयोजित की।

नई दिल्ली स्थित अटल ऊर्जा भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विभिन्न सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने सीआईएसएफ टीम को विजेता ट्राफी प्रदान की। साथ ही रनर अप को सम्मानित किया। असिस्टेंट कमांडेंट मयंक वर्मा ने हिंदी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि असिस्टेंट कमांडेंट अरुधंति वी ने अंग्रेजी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हिंदी श्रेणी में असम राइफल्स ने दूसरा स्थान और सीमा सुरक्षा बल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी श्रेणी में असम राइफल्स दूसरे स्थान पर रहीं जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।