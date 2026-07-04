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आगरा का दृश्यम: तो इसलिए पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, रूबी के कबूलनामे से पुलिस के भी उड़े होश!

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
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वारदात के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। रूबी ने इसके लिए शातिर दिमाग चलाया। उसने घर के अंदर बने बाथरूम के फर्श को खोदा, एक गहरा गड्ढा तैयार किया और सुरेंद्र के शव को वहीं दफनाकर ऊपर से फर्श को वापस पक्का कर दिया।

आगरा का दृश्यम: तो इसलिए पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, रूबी के कबूलनामे से पुलिस के भी उड़े होश!

डेढ़ महीने से एक परिवार दर-दर भटक रहा था। आंखें पथरा चुकी थीं, पुलिस थानों के चक्कर काटे जा रहे थे और एक भाई अपने लापता भाई की तस्वीर लिए हर जगह खाक छान रहा था। किसी को कानोकान खबर नहीं थी कि जिस भाई को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो भाई कहीं दूर नहीं बल्कि उनके अपने ही घर के अंदर दफन है एक लाश बनकर। उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा इलाका से एक ऐसा खौफनाक खेल सामने आया है, जिसने पुलिस महकमे से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। एक पत्नी ने न सिर्फ अपने पति की बेरहमी से हत्या की, बल्कि वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी लाश को अपने ही घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफन कर दिया।

रोज का टॉर्चर, शराब की लत और वो खौफनाक रात

पुलिस की गिरफ्त में आई आरोपी पत्नी रूबी ने पूछताछ में जो उगला, उसने इस पूरे मामले की कड़ियों को खोलकर रख दिया। मृतक पति सुरेंद्र शर्मा बेरोजगार था और उसे शराब की बेहद बुरी लत थी। वह रोज रात को शराब के नेश में धुत होकर घर लौटता और पत्नी रूबी के साथ बेरहमी से मारपीट करता था। घर का खर्च भी सुरेंद्र की मां को मिलने वाली पेंशन से जैसे-तैसे चल रहा था।

रूबी ने पुलिस के सामने कुबूल किया कि वह सालों से घरेलू हिंसा और इस रोज-रोज के टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन 26 मई की रात पानी सिर से ऊपर चला गया। सुरेंद्र ने फिर शराब के नशे में रूबी को बुरी तरह पीटा। बस इसी मोड़ पर रूबी के सिर पर खून सवार हो गया। उसने तय कर लिया कि आज इस कहानी का हमेशा के लिए द एंड करना है। मौका मिलते ही रूबी ने सुरेंद्र को मौत के घाट उतार दिया।

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पुलिस को उलझाया, 45 दिन तक घर में ही छिपा रहा राज

वारदात के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। रूबी ने इसके लिए शातिर दिमाग चलाया। उसने घर के अंदर बने बाथरूम के फर्श को खोदा, एक गहरा गड्ढा तैयार किया और सुरेंद्र के शव को वहीं दफनाकर ऊपर से फर्श को वापस पक्का कर दिया।

उधर घर वालों को जब सुरेंद्र कोई अता पता नहीं मिला, तो उसके भाई अनिल शर्मा ने बिना वक्त गंवाए सिकंदरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस केस दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई।

हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस लगभग 45 दिनों तक सुरेंद्र की तलाश में भटकती रही। जांच अधिकारी कई बार उसी घर में आए, परिजनों से पूछताछ की, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ कि जिस बाथरूम में वे हर रोज नहाना धोना कर रहे हैं, ठीक उसी जमीन के नीचे सुरेंद्र की लाश गल रही थी।

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एक कबूलनामे से घूमा केस, आधी रात को पहुंची पुलिस

गुरुवार को भी पुलिस की टीम रूबी के घर जांच-पड़ताल के लिए पहुंची थी और कुछ सवाल-जवाब करके लौट गई। लेकिन शायद कानून के शिकंजे और अपने ही गुनाह के बोझ तले रूबी टूट चुकी थी। उसी रात रूबी ने अपनी सास के सामने वो खौफनाक सच उगल दिया जिसे सुनकर बूढ़ी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। रूबी ने रोते हुए कबूल किया कि सुरेंद्र कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसी ने उसकी हत्या करके लाश को बाथरूम में गाड़ दिया है।

सास ने तुरंत यह बात सुरेंद्र के भाई अनिल को बताई। अनिल ने बिना एक पल गंवाए पुलिस को फोन खटखटाया। आधी रात को सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां दोबारा उस मकान के आगे आकर रुकीं और रूबी को हिरासत में ले लिया गया।

खोद डाला बाथरूम का फर्श, निकली नरकंकाल बन चुकी लाश

पुलिस हिरासत में आते ही रूबी ने अधिकारियों के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर 3 जुलाई, 2026 को पुलिस की टीम फावड़े और कुदाल लेकर घर के बाथरूम में दाखिल हुई। जैसे ही फर्श को तोड़कर खुदाई शुरू हुई, वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा कांप उठा।

गड्ढे के अंदर से सुरेंद्र शर्मा का नरकंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने फौरन मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया। कानूनी औपचारिकताओं और पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद, हड्डियों और अवशेषों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत की सही वजह और समय का सटीक पता लगाया जा सके।

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क्या रूबी के साथ कोई और भी था?

पुलिस ने अब उस खौफनाक मकान को पूरी तरह सील कर दिया है। सिकंदरा पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूबी ने अकेले ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और इतनी सफाई से लाश को दफन कर दिया? या फिर इस 'मर्डर और दफन' की इनसाइड प्लानिंग में घर के अंदर या बाहर का कोई और भी मददगार शामिल था? मोबाइल लोकेशन और दूसरे सबूतों को खंगाला जा रहा है। आरोपी पत्नी सलाखों के पीछे है और पुलिस रिमांड में उससे कड़ाई से पूछताछ जारी है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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