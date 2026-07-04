आगरा का दृश्यम: पापा शराब पीते थे, लेकिन... रूबी की बेटी की जुबानी कत्ल से पहले की खौफनाक कहानी!

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मृतक सुरेंद्र कुमार के भाई अनिल शर्मा ने पुलिस और मीडिया के सामने रूबी के झूठ का पर्दाफाश किया। अनिल के मुताबिक, रूबी पुलिस को और परिवार को लगातार गुमराह कर रही है।

जिस वक्त बाप अपनी मासूम बेटी के साथ बैठकर भगवान के भजन गा रहा था, ठीक उसी वक्त उसकी पत्नी अपने ही दिमाग में कत्ल का वो खौफनाक खेल रच रही थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब जो खुलासे हो रहे हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। अपने ही घर के बाथरूम के नीचे, अपने ही सुहाग को 45 दिनों तक दफन करके लापता होने का ढोंग करने वाली रूबी के झूठ का किला अब ढहने लगा है। पुलिस की सलाखों के पीछे बैठी कातिल बीवी लगातार अपने बयान बदल रही है, वहीं उसकी अपनी सगी बेटी और देवर ने कत्ल से पहले और बाद की जो कहानी बताई है, उसने तफ्तीश का रुख मोड़ दिया है।

"पापा बहुत खुश थे, मेरे साथ भजन गा रहे थे..." "मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी ऐसा कुछ कर बैठेंगी। उस दिन पापा बेहद खुश थे। उन्होंने मेरे साथ बैठकर भजन गाया। दादी से भी बहुत देर तक हंस-हंसकर बातें कीं..." यह दर्दनाक बयान उस बदकिस्मत बेटी अनु का है, जिसके सिर से बाप का साया उठ चुका है और मां सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है।

अनु ने इस काले रिश्ते के उस सच को भी बयां किया, जो इस खौफनाक वारदात की वजह बना।

बेटी अनु ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "पापा बहुत ज्यादा शराब पीते थे। इसी वजह से मां और पापा के बीच आए दिन भयंकर लड़ाई होती थी। मारपीट आम बात हो चुकी थी। पापा अक्सर गुस्से में चिल्लाते थे-'तुम सबको एक दिन अकेला छोड़कर चला जाऊंगा, देखना तुम सब भीख मांगोगे।'

कातिल बीवी का नया पैंतरा: 'मर्डर नहीं, वो तो सुसाइड था!' इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मृतक सुरेंद्र कुमार के भाई अनिल शर्मा ने पुलिस और मीडिया के सामने रूबी के झूठ का पर्दाफाश किया। अनिल के मुताबिक, रूबी पुलिस को और परिवार को लगातार गुमराह कर रही है। वह शातिर अपराधियों की तरह हर घंटे एक नई कहानी गढ़ रही है।

हिरासत में आने के बाद रूबी ने पहले पुलिस से कहा कि उसने रोज-रोज की मारपीट से तंग आकर सुरेंद्र को मार डाला। लेकिन अब वो अपने ही बयान से यू-टर्न ले रही है।

अब रूबी ने अपने देवर के सामने एक नया पैंतरा चला है। उसका नया दावा है- "मैंने सुरेंद्र का कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने सुसाइड किया था। लाश देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई और बदनामी के डर से मैंने चुपचाप शव को बाथरूम के फर्श के नीचे गाड़ दिया।"

पुलिस रूबी की इस 'सुसाइड थ्योरी' को सिरे से खारिज कर रही है और इसे खुद को बचाने की एक नाकाम साजिश मान रही है।

45 दिन का वो शातिर फरेब 26 मई की उस काली रात के बाद से आगरा का ये घर किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा हो चुका था। दो बेटियों की मां रूबी ने सुरेंद्र की हत्या की, बाथरूम का पक्का फर्श तोड़ा, गड्ढा खोदा और सुरेंद्र की लाश को उसमें धकेल कर ऊपर से दोबारा फर्श पक्का कर दिया।

इसके बाद शुरू हुआ हमदर्दी बटोरने का खेल। देवर अनिल शर्मा ने जब थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, तो रूबी भी पुलिस के सामने रोने का नाटक करती रही। पुलिस की टीमें तफ्तीश के सिलसिले में कई बार उसी घर में आईं, उसी बाथरूम के आसपास घूमती रहीं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि फर्श के ठीक नीचे एक इंसान का जिस्म धीरे-धीरे गलकर कंकाल में तब्दील हो रहा है।

कंकाल उगल चुका है राज, अब मददगारों की तलाश गुरुवार रात जब रूबी का सब्र टूटा और उसने अपनी सास के सामने गुनाह कुबूल किया, तो मानो इस खौफनाक राज से पर्दा उठ गया। पुलिस ने जब दोबारा उस घर में दबिश देकर शुक्रवार को बाथरूम का फर्श खुदवाया, तो वहां से सिर्फ सुरेंद्र का नरकंकाल बरामद हुआ।

पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर फौरन पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है।