Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आगरा का दृश्यम: पापा शराब पीते थे, लेकिन... रूबी की बेटी की जुबानी कत्ल से पहले की खौफनाक कहानी!

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मृतक सुरेंद्र कुमार के भाई अनिल शर्मा ने पुलिस और मीडिया के सामने रूबी के झूठ का पर्दाफाश किया। अनिल के मुताबिक, रूबी पुलिस को और परिवार को लगातार गुमराह कर रही है। 

आगरा का दृश्यम: पापा शराब पीते थे, लेकिन... रूबी की बेटी की जुबानी कत्ल से पहले की खौफनाक कहानी!

जिस वक्त बाप अपनी मासूम बेटी के साथ बैठकर भगवान के भजन गा रहा था, ठीक उसी वक्त उसकी पत्नी अपने ही दिमाग में कत्ल का वो खौफनाक खेल रच रही थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब जो खुलासे हो रहे हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। अपने ही घर के बाथरूम के नीचे, अपने ही सुहाग को 45 दिनों तक दफन करके लापता होने का ढोंग करने वाली रूबी के झूठ का किला अब ढहने लगा है। पुलिस की सलाखों के पीछे बैठी कातिल बीवी लगातार अपने बयान बदल रही है, वहीं उसकी अपनी सगी बेटी और देवर ने कत्ल से पहले और बाद की जो कहानी बताई है, उसने तफ्तीश का रुख मोड़ दिया है।

"पापा बहुत खुश थे, मेरे साथ भजन गा रहे थे..."

"मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी ऐसा कुछ कर बैठेंगी। उस दिन पापा बेहद खुश थे। उन्होंने मेरे साथ बैठकर भजन गाया। दादी से भी बहुत देर तक हंस-हंसकर बातें कीं..." यह दर्दनाक बयान उस बदकिस्मत बेटी अनु का है, जिसके सिर से बाप का साया उठ चुका है और मां सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है।

अनु ने इस काले रिश्ते के उस सच को भी बयां किया, जो इस खौफनाक वारदात की वजह बना।

बेटी अनु ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "पापा बहुत ज्यादा शराब पीते थे। इसी वजह से मां और पापा के बीच आए दिन भयंकर लड़ाई होती थी। मारपीट आम बात हो चुकी थी। पापा अक्सर गुस्से में चिल्लाते थे-'तुम सबको एक दिन अकेला छोड़कर चला जाऊंगा, देखना तुम सब भीख मांगोगे।'

ये भी पढ़ें:तो इसलिए पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, रूबी का कबूलनामा, पुलिस के उड़े होश!

कातिल बीवी का नया पैंतरा: 'मर्डर नहीं, वो तो सुसाइड था!'

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मृतक सुरेंद्र कुमार के भाई अनिल शर्मा ने पुलिस और मीडिया के सामने रूबी के झूठ का पर्दाफाश किया। अनिल के मुताबिक, रूबी पुलिस को और परिवार को लगातार गुमराह कर रही है। वह शातिर अपराधियों की तरह हर घंटे एक नई कहानी गढ़ रही है।

हिरासत में आने के बाद रूबी ने पहले पुलिस से कहा कि उसने रोज-रोज की मारपीट से तंग आकर सुरेंद्र को मार डाला। लेकिन अब वो अपने ही बयान से यू-टर्न ले रही है।

अब रूबी ने अपने देवर के सामने एक नया पैंतरा चला है। उसका नया दावा है- "मैंने सुरेंद्र का कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने सुसाइड किया था। लाश देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई और बदनामी के डर से मैंने चुपचाप शव को बाथरूम के फर्श के नीचे गाड़ दिया।"

पुलिस रूबी की इस 'सुसाइड थ्योरी' को सिरे से खारिज कर रही है और इसे खुद को बचाने की एक नाकाम साजिश मान रही है।

ये भी पढ़ें:आगरा का दृश्यम:हत्या कर बाथरूम में दबायी लाश,सवाल-अकेली महिला ने कैसे दफनाया शव?

45 दिन का वो शातिर फरेब

26 मई की उस काली रात के बाद से आगरा का ये घर किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा हो चुका था। दो बेटियों की मां रूबी ने सुरेंद्र की हत्या की, बाथरूम का पक्का फर्श तोड़ा, गड्ढा खोदा और सुरेंद्र की लाश को उसमें धकेल कर ऊपर से दोबारा फर्श पक्का कर दिया।

इसके बाद शुरू हुआ हमदर्दी बटोरने का खेल। देवर अनिल शर्मा ने जब थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, तो रूबी भी पुलिस के सामने रोने का नाटक करती रही। पुलिस की टीमें तफ्तीश के सिलसिले में कई बार उसी घर में आईं, उसी बाथरूम के आसपास घूमती रहीं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि फर्श के ठीक नीचे एक इंसान का जिस्म धीरे-धीरे गलकर कंकाल में तब्दील हो रहा है।

ये भी पढ़ें:पति की लाश के ऊपर 46 दिन नहाती रही पत्नी, रूबी के सीने में कई राज दफन

कंकाल उगल चुका है राज, अब मददगारों की तलाश

गुरुवार रात जब रूबी का सब्र टूटा और उसने अपनी सास के सामने गुनाह कुबूल किया, तो मानो इस खौफनाक राज से पर्दा उठ गया। पुलिस ने जब दोबारा उस घर में दबिश देकर शुक्रवार को बाथरूम का फर्श खुदवाया, तो वहां से सिर्फ सुरेंद्र का नरकंकाल बरामद हुआ।

पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर फौरन पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है।

क्राइम ब्यूरो को मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस अब इस थ्योरी पर काम कर रही है कि क्या एक अकेली महिला के लिए फर्श को तोड़ना, गहरा गड्ढा खोदना, लाश को ठिकाने लगाना और फिर से फर्श को हूबहू पहले जैसा पक्का कर देना मुमकिन है? पुलिस को शक है कि इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने या सबूत मिटाने में कोई न कोई बाहरी मददगार या करीबी जरूर शामिल था। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स (CDR) खंगाली जा रही हैं, जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां मुमकिन हैं।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Agra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।