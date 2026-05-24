आगरा चौपाटी में जिप लाइन झूले से गिरकर किशोर की दर्दनाक मौत

गांधी नगर, उत्तर (फिरोजाबाद) निवासी पंकज अग्रवाल चूड़ी कारोबारी हैं। अपनी पत्नी रिंकी अग्रवाल, बेटे कृनाल अग्रवाल और छोटे बेटे साथ आगरा घूमने आए थे। बच्चों की जिद पर चौपाटी पहुंचे। कुनाल ने जिप लाइन पर जाने की जिद की। बेटे के कहने पर माता-पिता तैयार हो गए। चौपाटी में करीब 120 मीटर लंबी और 45 फीट ऊंची जिप लाइन है। तार पर एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा जाता है। सवार पुली के जरिए जाता है। इसे रोमांचक और एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधि माना जाता है। टूरिस्ट प्लेस पर इसकी बहुत डिमांड रहती है। एसीपी ताज सुरक्षा मयंक तिवारी ने बताया कि कुनाल जिप लाइन पर सवार हुआ। दस मीटर ही आगे बढ़ा था। अचानक उसकी पुली का लॉक खुल गया। वह ऊपर से सीधे नीचे आया। यह देख चौपाटी में मौजूद लोगों के रौंगटे खड़े हो गए। अफरा-तफरी मच गई। परिजन दौड़कर बेटे के पास पहुंचे। उसकी चंद सासें ही बची थीं। अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। कुनाल का शव देखकर माता-पिता के होश उड़ गए। उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। वे फूट-फूटकर रोने लगे। पुलिस ने जैसे-तैसे परिजनों को संभाला। जिप लाइन का संचालन रुकवा दिया। जिन लोगों ने रुपये जमा किए थे उनके रुपये वापस करने के लिए कहा गया। जिप लाइन संचालक को हिरासत में लिया गया। चौपाटी मैनेजर को भी पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार जिप लाइन के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित हैं। हेलमेट पहनाया जाता है। ताकि सवार सुरक्षित रहे। कोई हादसा भी हो जाए तो उसके सिर में गंभीर चोट नहीं लगे। चौपाटी में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा गया था।