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आगरा चौपाटी में जिप लाइन झूले से गिरकर किशोर की दर्दनाक मौत

Vishal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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ताजनगरी फेस टू (ताजगंज) स्थित चौपाटी में रविवार को फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारी के 16 वर्षीय बेटे की जिप लाइन झूले से गिरकर मौत हो गई। जिप लाइन पर दस मीटर आगे जाते ही लॉक खुल गया था। माता-पिता की आंखों के सामने बेटा 45 फीट ऊंचाई से सीधे नीचे आकर गिरा।

आगरा चौपाटी में जिप लाइन झूले से गिरकर किशोर की दर्दनाक मौत

ताजनगरी फेस टू (ताजगंज) स्थित चौपाटी में रविवार को फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारी के 16 वर्षीय बेटे की जिप लाइन झूले से गिरकर मौत हो गई। जिप लाइन पर दस मीटर आगे जाते ही लॉक खुल गया था। माता-पिता की आंखों के सामने बेटा 45 फीट ऊंचाई से सीधे नीचे आकर गिरा। उसे अस्पताल पहुंचाने तक का मौका नहीं मिला। चौपाटी में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने चौपाटी मैनेजर और जिप लाइन संचालक को हिरासत में लिया है।

गांधी नगर, उत्तर (फिरोजाबाद) निवासी पंकज अग्रवाल चूड़ी कारोबारी हैं। अपनी पत्नी रिंकी अग्रवाल, बेटे कृनाल अग्रवाल और छोटे बेटे साथ आगरा घूमने आए थे। बच्चों की जिद पर चौपाटी पहुंचे। कुनाल ने जिप लाइन पर जाने की जिद की। बेटे के कहने पर माता-पिता तैयार हो गए। चौपाटी में करीब 120 मीटर लंबी और 45 फीट ऊंची जिप लाइन है। तार पर एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा जाता है। सवार पुली के जरिए जाता है। इसे रोमांचक और एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधि माना जाता है। टूरिस्ट प्लेस पर इसकी बहुत डिमांड रहती है। एसीपी ताज सुरक्षा मयंक तिवारी ने बताया कि कुनाल जिप लाइन पर सवार हुआ। दस मीटर ही आगे बढ़ा था। अचानक उसकी पुली का लॉक खुल गया। वह ऊपर से सीधे नीचे आया। यह देख चौपाटी में मौजूद लोगों के रौंगटे खड़े हो गए। अफरा-तफरी मच गई। परिजन दौड़कर बेटे के पास पहुंचे। उसकी चंद सासें ही बची थीं। अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। कुनाल का शव देखकर माता-पिता के होश उड़ गए। उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। वे फूट-फूटकर रोने लगे। पुलिस ने जैसे-तैसे परिजनों को संभाला। जिप लाइन का संचालन रुकवा दिया। जिन लोगों ने रुपये जमा किए थे उनके रुपये वापस करने के लिए कहा गया। जिप लाइन संचालक को हिरासत में लिया गया। चौपाटी मैनेजर को भी पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार जिप लाइन के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित हैं। हेलमेट पहनाया जाता है। ताकि सवार सुरक्षित रहे। कोई हादसा भी हो जाए तो उसके सिर में गंभीर चोट नहीं लगे। चौपाटी में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा गया था।

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जिप लाइन है रोमांचक स्पोर्ट्स

जिप लाइन बच्चों को आकर्षित करता है। यह एक रोमांचक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। हिल स्टेशन पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऐसी गतिविधियां ज्यादा होती थीं। आगरा चौपाटी में भी इसे शुरू किया गया। जिप लाइन में एक निर्धारित ऊंचाई पर एक तरफ से दूसरी तरफ मजबूत स्टील केबल (रस्सी) बंधी होती है। सवार हार्नेस और पुली के जरिए इस केबल पर लटककर हवा में फिसलते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है।

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Vishal Sharma

लेखक के बारे में

Vishal Sharma

शॉर्ट बायो: विशाल शर्मा पिछले 22 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान आगरा में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। उनकी विशेषज्ञता क्राइम से जुड़ी रिपोर्टिंग में है।


परिचय एवं अनुभव
विशाल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। उन्होंने वर्ष 2004 में हिंदी पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। उस समय प्रदेश में अपहरण उद्योग बन गया था। बीहड़ ही नहीं शहर से भी अपहरण की वारदातें होती थीं। तब विशाल शर्मा ने क्राइम रिपोर्टिंग इस अपराध को उभारा। मौजूदा समय में धर्मांतरण, साइबर क्राइम, बड़े अपराधों की गहराई से पड़ताल करती रिपोर्ट लिख रहे हैं।


कॅरियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
2004 में पत्रकारिता शुरू करने के बाद जून 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़े। आगरा में मुख्य संवाददाता के पद पर तैनात हैं और चीफ क्राइम रिपोर्टर की भूमिका में हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी, एमए, एलएलबी, पीएचडी के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया है। आगरा में उन्होंने कई दंगों समेत बड़े अपराधों को कवर किया है। एक बार रिपोर्टिंग के दौरान बलवाइयों ने उनकी बाइक जला दी थी। जान जोखिम में डालकर विशाल ने रिपोर्टिंग जारी रखी। साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता की मुहिम चलाई। एक खबर को आधार बनाकर पुलिस ने दो सगी बहनों के धर्मांतरण के मामले में छह राज्यों में दबिश देकर 14 लोगों को पकड़ा। मामला टेरर फंडिंग से भी जुड़ा निकला।


विशेषज्ञता
अपराध, फोरेंसिक, लीगल रिपोर्टिंग

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