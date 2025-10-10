यूपी पुलिस के दरोगा की सर्विस पिस्टल से पत्नी को लगी गोली, जांच बैठी

यूपी पुलिस के दरोगा की सर्विस पिस्टल से उसकी पत्नी को गोली लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आगरा के खेड़ा राठौर थाने में तैनात दरोगा रोबिन निवासी मेरठ के दौराला वार्ड 12 की सर्विस पिस्टल से अचानक गोली चल गयी। गोली पत्नी के जा लगी।

यूपी पुलिस के दरोगा की सर्विस पिस्टल से उसकी पत्नी को गोली लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आगरा के खेड़ा राठौर थाने में तैनात दरोगा रोबिन निवासी मेरठ के दौराला वार्ड 12 की सर्विस पिस्टल से अचानक गोली चल गयी। गोली पत्नी के जा लगी। परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजन घायल अवस्था में महिला को मेरठ के मोदीपुरम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार चल रहा है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया दौराला निवासी रोबिन 2023 बैच का दरोगा है। आगरा के खेरा राठौर थाने पर तैनात है। उसकी एक साल पूर्व शादी हुई थी। शादी के बाद पहली करवा चौथ पर वह छुट्टी लेकर घर आया था। उसका ससुर मुकेश, पत्नी आभा देवी, छोटी बेटी चारुका के साथ दीपिका की कोथली लेकर गुरुवार को दौराला आया था। दरोगा रोबिन ससुरालियों के साथ कमरे में बैठकर खाना खा रहा था। उसकी सर्विस पिस्टल टेबल पर रखी थी।