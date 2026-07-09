Agra Weather: आगरा पर मानसून मेहरबान, ध्वस्त हुए सारे इंतजाम, अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम?

यूपी के आगरा में झमाझम मानसून की बारिश हुई है। इसने जहां गर्मी और उमस से राहत दी तो वहीं जलजमाव और सड़कों के उखड़ने से परेशानी भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने फिलहाल अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की बात कही है।

Agra Weather: ताजनगरी आगरा पर मानसून पूरी तरह से मेहरबान हो गया है। झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार देर रात से बारिश हो रही। कभी मध्यम तो कभी फुहारें लगातार भिगो रही हैं। मौसम विभाग ने बुधवार सुबह 8:30 बजे तक नानस्टाप बारिश को 53.0 मिली मीटर रिकार्ड किया है। इस बारिश ने सारे इंतजामों की कलई खोल दी। पूरा शहर जगह-जगह डूबा नजर आया। सुभाष बाजार में दुकान ही नाले में गिर गई। इसमें एक महिला लापता है। मौसम विभाग ने बुधवार से तीन दिनों तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। उससे पहले ही मंगलवार को बारिश शुरू हो गई।

10 जुलाई तक यही रहेगा मिजाज मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार तक बादलों का यही मिजाज रहने वाला है। यानि 24 घंटों में 50 एमएम या उससे अधिक बारिश हो सकती है। इस बीच धूप निकलने की संभावना बहुत कम रहेगी। हालांकि 11 जुलाई से दोबारा आसमान साफ होगा। सुबह से तेज धूप निकलेगी। दोपहर में भीषण गर्मी के साथ उमस झेलनी पड़ेगी। 14 जुलाई तक ऐसा रहेगा।

भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत मंगलवार की रात को गहरे बादल छाए। देर रात के बाद तमाम हिस्सों में तेज बारिश देखी गई। सुबह तक लगातार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भर गया। नाले-नालियां बैक मारने लगे। बुधवार की सुबह भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं। थमने के नाम पर बौछारें पड़ती रही। इसी दौरान लोग जरूरी काम निपटाते देखे गए। कभी रिमझिम, कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश की जुगलबंदी देर रात तक चलती रही। इससे रविवार से मंगलवार तक तीन दिनों तक भीषण गर्मी और उमस झेलने के बाद लोगों को राहत महसूस हुई है। अभी यह सिलसिला चलेगा।

10 डिग्री गिरा दिन का तापमान बारिश से पहले दिन का तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच झूल रहा था। लेकिन बारिश के बाद बुधवार को इसमें करीब 10 डिग्री की गिरावट आई है। दिन का तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इसी तरह रात का तापमान भी सामान्य से 2.2 डिग्री कम होकर 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 92 दर्ज किया गया।

औसत के लिए चाहिए 650 एमएम वर्षा जुलाई में इस सीजन लगभग 80 एमएम के आसपास बारिश हो चुकी है। लेकिन औसत बारिश का लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसके लिए सितंबर तक 650 एमएम बारिश चाहिए होगी। यहां तक पहुंचने के लिए इसी तरह की आठ से 10 बारिश जरूरी हैं। जुलाई और अगस्त पर ही सारा दारोमदार रहेगा। जबकि सितंबर में हल्की-फुल्की बारिश के बाद विदाई हो जाएगी।

नाले बैक मारने लगे, घरों में घुस गया पानी मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम के सभी दावों की पोल खोल दी है। बुधवार सुबह हुई बारिश के बाद शहर की कई मुख्य सड़कें जलमग्न हो गईं। कई सड़कों की परतें उखड़ गईं। बारिश और जलभराव के चलते एमजी रोड समेत अन्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। वाहन सड़कों पर रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ जगहों पर बारिश की वजह से हादसे भी हुए हैं। निगम अधिकारी जगह-जगह घूमकर हालातों का जायदा लेते रहे।

स्मार्ट सिटी की सच्चाई पहली बारिश के बाद सामने आ गयी है। नालों की तलीझाड़ सफाई करने के दावों की हकीकत उजागर हो गई है। बुधवार सुबह से ही मानसून ने शहर में दस्तक दी। शहर के अधिकांश हिस्सों में रिमझिम बारिश होती रही। कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश भी हुई है।

वीआईपी रोड का बुरा हाल इसके बाद शहर के वीआईपी मार्ग खेरिया मोड़, शमसाबाद मार्ग, जगनेर मार्ग पर भीषण जलभराव के हालात बन गए। खेरिया मोड़ मार्ग पर करीब दो फीट तक पानी भरा रहा। वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी। कई वाहन चालकों के वाहन पानी में फंसकर बंद भी हो गए। आगे जनगरे मार्ग पर भी जलभराव की स्थिति बनी रही। बारिश और नालों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। इससे पैदल चलने वाले राहगीरों को दिक्कत का सामना करना पड़ा।

शमसाबाद मार्ग पर भी कुछ स्थानों पर बारिश के दौरान एक से दो फीट तक पानी भरा रहा। स्कूली छात्रों को सड़क पार करने में काफी असुविधा झेलनी पड़ी। सभी निगम की व्यवस्थाओं को कोसते नजर आये। इसके अलावा शहर के अधिकांश फुटपाथ बारिश के पानी से जलमग्न दिखाई दिए। पैदल चलने वालों को फुटपाथ छोड़कर सड़क से गुजरना पड़ा।

कई जगहों पर उखड़ गई सड़क, नजर आए गड्ढे बारिश में सड़क निर्माण कार्य की परतें भी खुल गई हैं। सदर थाना क्षेत्र की इंफेंट्री लाइन पुलिस चौकी के सामने से कुछ दिन पहले ही सड़क का निर्माण किया गया था। बुधवार को हुई बारिश में सड़क की परतें उधड़ गई। डामर हट गया। गिट्टी और पत्थर नजर आने लगा है। कुछ ही दिन पूर्व हुए निर्माण के बाद सड़क की परत कैसे उखड़ गई। यह सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इसके अलावा रकाबगंज थाने के सामने ही सड़क में गहरा गड्ढा हो गया है। इस वजह से मार्ग की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। राहगीरों ने बताया कि गड्ढे की वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं।

बारिश में दौड़ते रहे नगर निगम के जिम्मेदार अफसर शहर में जलभराव की स्थिति नगर निगम के अधिकारियों के सामने भी उजागर रही। अधिकारियों ने जलभराव की समस्या का निस्तारण के लिए कई जगहों पर निरीक्षण किया। संबंधित कर्मचारियों को जलनिकासी के लिये दिशा-निर्देश जारी किए। निगम के अधिकारियों ने बताया कि भगवान टॉकीज के नजदीक चंद्र नगर और गोपाल कुंज में मेट्रो के चेंबरों में पानी भर गया था। इसके अलावा शमसाबाद रोड, बिजलीघर, टेढ़ी बगिया, नराइच, राहुल नगर बोदला, शास्त्रीपुरम समेत कई रिहयाशी इलाकों में अधिकारियों ने दौरा किया। सीएम ग्रिड और नाला निर्माण के कार्यों को जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया।