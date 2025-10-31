Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAgra to Gwalior green field Expressway one hour for 88 km Connect UP MP Rajasthan
एक घंटे में पहुंच सकेंगे आगरा से ग्वालियर, सिक्स लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे से बढ़ेगी रफ्तार

एक घंटे में पहुंच सकेंगे आगरा से ग्वालियर, सिक्स लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे से बढ़ेगी रफ्तार

संक्षेप: यूपी में आगरा के ग्वालियर हाईवे पर सिक्स लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण से वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। आगरा से ग्वालियर तक 88 किमी की दूरी करीब एक घंटे में तय होगी। इससे पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश का सीधा जुड़ाव होगा।

Fri, 31 Oct 2025 10:06 AMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
यूपी में आगरा के ग्वालियर हाईवे पर सिक्स लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण से वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। आगरा से ग्वालियर तक 88 किमी की दूरी करीब एक घंटे में तय होगी। इससे पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश का सीधा जुड़ाव होगा। आगरा के 14 गांव, धौलपुर के 30 और मुरैना के गांव भी इसमें शामिल होंगे। इस साल इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।

बता दें कि सितंबर-2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की घोषणा की थी। इसके बाद प्रक्रिया शुरू की गई। एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक आठ बार टेंडर की समय सीमा बढ़ाई गई थी। 13 मार्च को फाइनेंशियल बिड खोली गईं थी, जिसमें जीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट ने बाजी मारी थी।

जानकारों का कहना है कि आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर निर्माण इसी साल से शुरू होने की पूरी उम्मीदें हैं। बता दें कि आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के साथ ही आगरा उत्तर प्रदेश में तीन एक्सप्रेस-वे वाला पहला जिला होगा। यहां आगरा से नोएडा तक यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा से लखनऊ तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बन चुका है।

अब ग्वालियर मार्ग पर एक्सप्रेस वे बनेगा। इसी मार्ग पर ककुआ और भांडई में आगरा विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी नई टाउनशिप अटलपुरम योजना 138 हेक्टेयर में बसाई है। इस आवासीय योजना में 4 हजार से अधिक भूखंड, भवन व अन्य सुविधाएं होंगी।

डिफेंस कॉरिडोर के साथ आईएमसी से मिलेंगे रोजगार: आगरा में 1,058 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) प्रस्तावित है। इसे विश्व बैंक की सहायता से बनाए जा रहे 1,840 किमी लंबे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। आगरा में 150 हेक्टेयर में डिफेंस कॉरिडोर की जमीन खरीद प्रक्रिया चल रही है।

वहीं यमुना एक्सप्रेसवे किनारे 10 हजार हेक्टेयर में न्यू आगरा बसाने की तैयारी है। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और इनर रिंग रोड किनारे आगरा विकास प्राधिकरण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ग्रेटर आगरा, मेडिसिटी, नई टाउनशिप और इंडस्ट्रियल क्लस्टर जैसी योजनाएं भी विकसित करने जा रहा है।

ये भी समझें

- इस एक्सप्रेस-वे की लागत करीब 4,613 करोड़ रुपये होगी।

- भविष्य में इस एक्सप्रेस-वे को झांसी तक विस्तारित करने की योजना है।

- इसमें आठ बड़े पुल, 23 छोटे पुल, 6 फ्लाईओवर, एक रेल-ओवर-ब्रिज और 192 पुलिया होंगी।

- यह राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य से भी होकर गुजरेगा।

- वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए, चंबल नदी पर एक केबल स्टे ब्रिज, ध्वनि अवरोधक और लाइट कटर का उपयोग होगा।

