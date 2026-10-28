Agra Teacher MLC: आगरा में सपा के आकाश अग्रवाल जीते, BJP के हरिकिशोर हारे, आधी रात अखिलेश ने ट्वीट किया था
उत्तर प्रदेश विधान परिषद आगरा खंड शिक्षक चुनाव में सपा केआकाश अग्रवाल की जीत हुई है। वह लागात दूसरी बार चुनाव जीते हैं।इससे पहले वोटिंग के दौरान में सपा बैथू कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे। जिसके बाद इन तीनों मतदेय केंद्रों पर रविवार को दोबारा वोटिंग हुई थी।
Agra Teacher MLC Result: उत्तर प्रदेश विधान परिषद आगरा खंड शिक्षक चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल की जीत हुई है। वह लागात दूसरी बार चुनाव जीते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर नगेन्द्र प्रताप ने प्रमाण पत्र दिया। इससे पहले आधी रात अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था। लिखा था, ‘अब भाजपा खुद ही बताए कि आगरा से जीतते हुए सपा के एमएलसी प्रत्याशी श्री आकाश अग्रवाल के साथ उसके लोगों द्वारा किया गया यह व्यवहार कितना जायज़ है। चुनाव आयोग सोते से जागे और प्रशासन भी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी तत्काल संज्ञान लें।’
आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन में कुल मत 29865 पड़े। सपा के डॉक्टर आकाश अग्रवाल (वित्तविहिन) को 14046 वोट मिले। वहीं, हरी किशोर तिवारी को 9783 वोट मिले। जबकि अस्वीकृत वोट 2128 थे। ऐसे में आकाश अग्रवाल ने 4268 मतों के अंतर से हरी किशोर तिवारी को हराया।
गौरतलब है कि वोटिंग के दौरान में सपा प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने फतेहाबाद, सैंया और खेरागढ़ में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे। जिसके बाद इन तीनों मतदेय केंद्रों पर रविवार को दोबारा वोटिंग हुई। वोटों की गिनती मंगलवार सुबह आठ बजे से फिरोजाबाद रोड स्थित गल्ला मंडी में शुरू हुई थी।
वोटिंग के दौरान बूथ कैप्चरिंग का लगाया था आरोप
जीत के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आकाश अग्रवाल ने वोटों की गिनती के दौरान हिंसा और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'हमारे टीचर साथियों को परेशान किया गया...बूथ कैप्चरिंग भी हुई। 20-25 पुलिस वाले पहुंच रहे थे और गाली-गलौज कर रहे थे। यह बहुत दर्दनाक था। शिक्षक चुनाव की शालीनता के साथ खिलवाड़ हुआ। टीचर्स MLC चुनाव बदल गया है। मुझे लगता है कि टीचर्स अब कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो सत्ता में है वहीं चुनाव लड़ने की सोचेगी। भाजपा सरकार की इमेज थी कि वह आतंकवादियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे साथियों को डराया-धमकाया जा रहा है और मैंने बूथ कैप्चरिंग देखी, तो वह इमेज टूट गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष (अखिलेश यादव) समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए काम करते हैं।'
पहले चक्र से ही आगे चल रहे थे आकाश
एमएलसी की आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन सीट पर पहले चक्र की मतगणना में सपा प्रत्याशी डॉ.आकाश अग्रवाल भाजपा प्रत्याशी हरीकिशोर तिवारी से 691 मतों से आगे चल रहे थे। सपा प्रत्याशी को 5550 और भाजपा प्रत्याशी को 4859 मत प्राप्त हुए थे। जबकि 861 मत निरस्त हुए। प्रथम चरण में 14000 मतों की गिनती हुई। निरस्त मत पत्रों पर डबल निशान, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने और दूसरे पेन से निशान होने के चलते विवाद की स्थिति बन गई। इस कारण तीन घंटे तक मतगणना रुकी रही। इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो पोस्ट दिया था। साथ ही लिखा कि संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित हो। कुछ देर बाद एक्स पर रिटर्निंग ऑफिसर मंडलायुक्त ने जवाब भी दिया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें