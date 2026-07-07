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आगरा के कुख्यात कटप्पा की गोली मारकर हत्या, आठ दिन पहले मिली थी मर्डर की धमकी

Yogesh Yadav फतेहाबाद (आगरा), हिन्दुस्तान संवाद
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यूपी के आगरा में शादी में जा रहे कार सवार रामरतन उर्फ कटप्पा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप उसके साढ़ू और ससुर पर लगा है। साढ़ू की तरफ से एक हफ्ते पहले ही हत्या की धमकी भी दी गई थी।

आगरा के कुख्यात कटप्पा की गोली मारकर हत्या, आठ दिन पहले मिली थी मर्डर की धमकी

आगरा में कुख्यात रामरतन उर्फ कटप्पा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुरैना के अम्बाह में कार से ससुराल में एक शादी समारोह में जाते समय वारदात को अंजाम दिया गया। घर वालों ने हत्या का आरोप उसके ससुर और साढ़ू पर लगाया है। आठ दिन पहले साढ़ू ने तमंचे के साथ वीडियो बनाकर उसकी हत्या करने की धमकी भी दी थी। रामरतन उर्फ कटप्पा पर फतेहाबाद सर्किल क्षेत्र में मारपीट और धमकी के करीब छह मामले दर्ज हैं। क्षेत्र में उसका काफी आतंक था।

कस्बा फतेहाबाद के मोहल्ला मल्लाह टूला निवासी धर्मवीर पुत्र कुंवर सिंह ने बताया कि छोटा भाई रामरतन उर्फ कटप्पा (30) रविवार की शाम अपनी कार से मुरैना के थाना अम्बाह क्षेत्र के गांव रामदासकापुरा बरेह फूफा ससुर राकेश निषाद के लड़के की शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। रविवार रात साढ़े दस बजे करीब ससुराल से आधा किलोमीटर पहले ही उसका शव कार से पचास मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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एक महीने पहले ससुराल में हुई थी मारपीट

धर्मवीर ने आरोप लगाया कि एक माह पहले कटप्पा अपनी ससुराल गया था। वहां उससे मारपीट की गई। जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। यही नहीं, आठ दिन पूर्व साढ़ू ने तमंचे के साथ वीडियो बनाकर उसकी हत्या करने की धमकी दी थी। धर्मवीर का आरोप है कि रंजिश के चलते साढ़ू व ससुर ने गोली मारकर हत्या की है। सोने की दो अंगूठी और तीस हजार रुपये लूट लिए हैं।

धर्मवीर ने बताया कि रात करीब 11 बजे कटप्पा के साले ने फोन कर घटना की जानकारी दी। इधर इस मामले में अम्बाह पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा।

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जांघ में लगी एक गोली

रात करीब साढ़े दस बजे बरेह गांव से लगभग एक किलोमीटर पहले अज्ञात हमलावरों ने कटप्पा पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली उसकी जांघ में लगी। हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। कुछ देर बाद रामरतन का शव कार के बाहर सड़क किनारे पड़ा मिला।

धमकी देने और मारपीट के दर्ज हैं छह मुकदमे

फतेहाबाद। राम रतन उर्फ कटप्पा का फतेहाबाद सर्किल क्षेत्र में जबरदस्त आतंक था। उसके खिलाफ करीब छह मुकदमे दर्ज हैं। यह मुकदमे मारपीट और धमकी देने के हैं। बीते साल ही कटप्पा के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हुए थे। वह अक्सर पुलिस से भी भिड़ जाता था।

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घटनास्थल के सीसीटीवी खंगाल रही अम्बाह पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही अम्बाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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