आगरा के कुख्यात कटप्पा की गोली मारकर हत्या, आठ दिन पहले मिली थी मर्डर की धमकी

यूपी के आगरा में शादी में जा रहे कार सवार रामरतन उर्फ कटप्पा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप उसके साढ़ू और ससुर पर लगा है। साढ़ू की तरफ से एक हफ्ते पहले ही हत्या की धमकी भी दी गई थी।

आगरा में कुख्यात रामरतन उर्फ कटप्पा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुरैना के अम्बाह में कार से ससुराल में एक शादी समारोह में जाते समय वारदात को अंजाम दिया गया। घर वालों ने हत्या का आरोप उसके ससुर और साढ़ू पर लगाया है। आठ दिन पहले साढ़ू ने तमंचे के साथ वीडियो बनाकर उसकी हत्या करने की धमकी भी दी थी। रामरतन उर्फ कटप्पा पर फतेहाबाद सर्किल क्षेत्र में मारपीट और धमकी के करीब छह मामले दर्ज हैं। क्षेत्र में उसका काफी आतंक था।

कस्बा फतेहाबाद के मोहल्ला मल्लाह टूला निवासी धर्मवीर पुत्र कुंवर सिंह ने बताया कि छोटा भाई रामरतन उर्फ कटप्पा (30) रविवार की शाम अपनी कार से मुरैना के थाना अम्बाह क्षेत्र के गांव रामदासकापुरा बरेह फूफा ससुर राकेश निषाद के लड़के की शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। रविवार रात साढ़े दस बजे करीब ससुराल से आधा किलोमीटर पहले ही उसका शव कार से पचास मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

एक महीने पहले ससुराल में हुई थी मारपीट धर्मवीर ने आरोप लगाया कि एक माह पहले कटप्पा अपनी ससुराल गया था। वहां उससे मारपीट की गई। जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। यही नहीं, आठ दिन पूर्व साढ़ू ने तमंचे के साथ वीडियो बनाकर उसकी हत्या करने की धमकी दी थी। धर्मवीर का आरोप है कि रंजिश के चलते साढ़ू व ससुर ने गोली मारकर हत्या की है। सोने की दो अंगूठी और तीस हजार रुपये लूट लिए हैं।

धर्मवीर ने बताया कि रात करीब 11 बजे कटप्पा के साले ने फोन कर घटना की जानकारी दी। इधर इस मामले में अम्बाह पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा।

जांघ में लगी एक गोली रात करीब साढ़े दस बजे बरेह गांव से लगभग एक किलोमीटर पहले अज्ञात हमलावरों ने कटप्पा पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली उसकी जांघ में लगी। हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। कुछ देर बाद रामरतन का शव कार के बाहर सड़क किनारे पड़ा मिला।

धमकी देने और मारपीट के दर्ज हैं छह मुकदमे फतेहाबाद। राम रतन उर्फ कटप्पा का फतेहाबाद सर्किल क्षेत्र में जबरदस्त आतंक था। उसके खिलाफ करीब छह मुकदमे दर्ज हैं। यह मुकदमे मारपीट और धमकी देने के हैं। बीते साल ही कटप्पा के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हुए थे। वह अक्सर पुलिस से भी भिड़ जाता था।