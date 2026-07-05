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आगरा का दृश्यम: कातिल मां से बेटियों ने पूछा- पापा कहां हैं? आपने बाथरूम ऊंचा क्यों कराया

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, आगरा
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रूबी ने अपने पति का कत्ल कर उसकी लाश को बाथरूम में दफना दिया। यह सारा कांड उसने अकेले किया ऐसा उसका कहना है। रूबी ने यह भी बताया कि आखिर करीब डेढ़ महीने तक सबको गुमराह करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रूबी ने यह भी बताया कि उसकी बेटियां अपने पिता को याद करतमी हैं।

आगरा का दृश्यम: कातिल मां से बेटियों ने पूछा- पापा कहां हैं? आपने बाथरूम ऊंचा क्यों कराया

मेरठ के नीला ड्रम कांड के बाद अब आगरा के ‘दृश्यम’ कांड ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। पति की हत्या कर उसकी लाश को बाथरूम में दफनाने वाली पत्नी रूबी को सिकंदरा पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। कई घंटे चली पूछताछ में आखिर तक उसने यही बताया कि उसने खुद अकेले वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को सनसनीखेज वारदात में उसके साथ किसी के शामिल होने का सुराग नहीं मिला। जेल जाने से पहले हत्याकांड की कहानी रूबी ने खुद पुलिस को सुनाई। रूबी ने हत्या कर शव को दफना दिया था। घर में अभी तक कोई दुर्गंध नहीं आई थी। शव कंकाल बन चुका था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रूबी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने यह खुद रूबी से जानने का प्रयास किया। रूबी ने पुलिस को बताया कि दोनों बेटियां जानती हैं कि पति उससे साथ मारपीट करते थे। बेटियों को भी बात-बात पर अपमानित करते थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। बाप कैसा भी क्यों न हो उसे याद जरूर करते हैं। दोनों बेटियों को अपने पिता की याद आ रही थी। उससे यही पूछती थीं कि मम्मी पापा कहां चले गए। आपने बाथरूम ऊंचा क्यों करा दिया।

रेणुका धाम, दहतोरा (सिकंदरा) में 18 मई से लापता 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल घर के बाथरूम में दफन मिला था। शुक्रवार को पुलिस ने खुदाई करके कंकाल निकाला था। पुलिस ने पत्नी रूबी को हिरासत में ले लिया था। रूबी ने पुलिस को बताया कि पति 17 मई की रात बाजार से मीट लेकर आए थे। उन्होंने शराब पी और मीट खाया। इसके बाद उससे कहा कुछ मीठा खाने का मन है। उसने खीर बनाकर दी। उसमें नींद की गोलियां मिला दीं। रात तीन बजे उसकी आंख खुली।

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पति के सीने पर सिर रखकर दिल की धड़कन सुनने का प्रयास किया। कोई हलचल नहीं थी। उसे लगा पति मर गया। उसने सुबह सास कमला, बेटी प्राची और सिद्धि को उठाया। उनसे कहा कि घर पर पुलिस आने वाली है। भरतपुर से पापा के मामा का फोन आया था। बोल रहे थे सुरेंद्र घर पर हंगामा करके गया था। भरतपुर पुलिस ही अब सबक सिखाएगी। रूबी की ये बात सुनकर सास डर गई। उसने सास से कहा कि बेटियों को लेकर वायु विहार, शाहगंज निवासी जेठ अनिल कुमार शर्मा के घर चली जाएं। सास ने भी बिना देर किए ऐसा ही किया। इसके बाद रूबी घर में अकेले रह गई। अब उसके पास शव ठिकाने लगाने के लिए पर्याप्त समय था।

पैनल से कराया पोस्टमार्टम

डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि पुलिस ने जब बाथरूम की खुदाई कराई तो कंकाल मिला। मौके से एक कड़ा और रूद्राक्ष की माला मिली थी। घरवालों ने पहचाना। बताया कि यह सुरेंद्र की थी। पुलिस ने पैनल से पोस्टमार्टम कराया। डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा गया है। डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। ताकि वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया जा सके कि कंकाल सुरेंद्र का है। रूबी के खिलाफ जल्द चार्जशीट पेश की जाएगी। अभी तक की जांच में घटना में वह अकेले ही शामिल थी।

सिपाही सत्यापन को आया

एक दिन घर पर सिपाही पति का सत्यापन करने आया था। पति लापता है। यह बताया। सिपाही ने उसकी फोटो ले ली। वह उस समय घबरा गई। उसे लगा कि एक दिन तो राज खुलना ही है। क्यों न खुद ही सब कुछ सच बता दे। उसे रात को नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि पति बाथरूम से बाहर निकलकर आ रहे हैं। वह सास के पास गई। उनसे कहा कि सुरेंद्र कभी लौटकर नहीं आएंगे। सास ने पूछा ऐसा क्या हुआ। उसने कहा कि बाथरूम में दबे हैं। यह सुनते ही सास ने गालियां देना शुरू कर दिया। बोली जो कुछ करना होगा पुलिस ही करेगी। जेठ को फोन करके बुला लिया। जेठ ने पुलिस को बुला लिया। जिंदगीभर एक ही मलाल रहेगा उसकी किस्मत में यह नशेबाज क्यों लिखा था। पता नहीं अब बेटियों का क्या होगा।

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बेटी ने कहा था, मां एक जगह से फर्श ऊंचा लगता है, वहां से चटक भी रहा है

रूबी ने बताया कि 26 मई तक वह जेठ के घर पर ही रही। इस दौरान एक बार अपने घर आई। बाथरूम देखा। कोई दुर्गंध नहीं थी। 26 मई को सिकंदरा थाने की प्राक्षी टॉवर चौकी पर पति की गुमशुदगी दी। घर आकर सास और बेटियों ने कहा बाथरूम ऊंचा क्यों करा दिया। उसने कहा कि पानी भर जाता था। सीट ऊंची थी। अंधेरे में गिरने का डर रहता था। वह जब भी नहाने जाती बाथरूम का फर्श चेक करती थी। कहीं से पानी तो नहीं मर रहा। एक दिन बेटी ने उससे कहा कि मां एक जगह से फर्श ऊंचा लगता है। फर्श उधर से चटक भी रहा है। यह देख वह घबरा गई। घर पर सीमेंट बचा रखा था। उसने घोला और दोबारा फर्श पर घोल कर दिया। एक दिन और रात बाथरूम का प्रयोग नहीं किया। रूबी से डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास, एडीसीपी सिटी हिमांशु गौरव, एसीपी हरीपर्वत अमीषा, इंस्पेक्टर सिकंदरा राजीव त्यागी ने कई घंटे पूछताछ की। आखिर तक उसने यही कहा कि वह अकेली थी।

400 रुपये देकर आधी ट्रॉली मिट्टी मंगवाई, बाल्टी से भरकर लाश पर डाली

जेठ अनिल कुमार शर्मा के घर सास और बेटियों के जाने के बाद उसने पति को चेक किया। पलंग पर लाश पड़ी थी। ठिकाने लगाना था। वह शव को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर आई। फावड़े से बाथरूम में खुदाई की। शव को किनारे पर लिटा दिया। पड़ोस के घर में काम हो रहा था। 400 रुपये देकर आधी ट्रॉली मिट्टी मंगवाई। ट्रॉली वाला मिट्टी दरवाजे पर ही डाल गया। उसने बाल्टी से मिट्टी उठा-उठाकर बाथरूम में डाली। शव पूरी तरह छिप गया। बाथरूम के फर्श को खुद ही समतल किया। पहले लैट्रीन की सीट करीब एक फीट ऊंची थी। शेष बाथरूम नीचा। अब दोनों एक लेबल में आ गए थे। पड़ोसन से पूछकर एक मजदूर से संपर्क किया। उससे सीमेंट करने को कहा। एक बोरी सीमेंट और चंबल सेंड पहले ही मंगा ली। 19 मई की सुबह दो मजदूर आए। एक घंटे में बाथरूम का फर्श करके चले गए। वह घर का ताला बंद करके जेठ के घर चली गई। वहां बताया कि पति पता नहीं कहीं चले गए हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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