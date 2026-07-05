आगरा का दृश्यम: कातिल मां से बेटियों ने पूछा- पापा कहां हैं? आपने बाथरूम ऊंचा क्यों कराया

रूबी ने अपने पति का कत्ल कर उसकी लाश को बाथरूम में दफना दिया। यह सारा कांड उसने अकेले किया ऐसा उसका कहना है। रूबी ने यह भी बताया कि आखिर करीब डेढ़ महीने तक सबको गुमराह करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रूबी ने यह भी बताया कि उसकी बेटियां अपने पिता को याद करतमी हैं।

मेरठ के नीला ड्रम कांड के बाद अब आगरा के ‘दृश्यम’ कांड ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। पति की हत्या कर उसकी लाश को बाथरूम में दफनाने वाली पत्नी रूबी को सिकंदरा पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया। कई घंटे चली पूछताछ में आखिर तक उसने यही बताया कि उसने खुद अकेले वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को सनसनीखेज वारदात में उसके साथ किसी के शामिल होने का सुराग नहीं मिला। जेल जाने से पहले हत्याकांड की कहानी रूबी ने खुद पुलिस को सुनाई। रूबी ने हत्या कर शव को दफना दिया था। घर में अभी तक कोई दुर्गंध नहीं आई थी। शव कंकाल बन चुका था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रूबी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने यह खुद रूबी से जानने का प्रयास किया। रूबी ने पुलिस को बताया कि दोनों बेटियां जानती हैं कि पति उससे साथ मारपीट करते थे। बेटियों को भी बात-बात पर अपमानित करते थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। बाप कैसा भी क्यों न हो उसे याद जरूर करते हैं। दोनों बेटियों को अपने पिता की याद आ रही थी। उससे यही पूछती थीं कि मम्मी पापा कहां चले गए। आपने बाथरूम ऊंचा क्यों करा दिया।

रेणुका धाम, दहतोरा (सिकंदरा) में 18 मई से लापता 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल घर के बाथरूम में दफन मिला था। शुक्रवार को पुलिस ने खुदाई करके कंकाल निकाला था। पुलिस ने पत्नी रूबी को हिरासत में ले लिया था। रूबी ने पुलिस को बताया कि पति 17 मई की रात बाजार से मीट लेकर आए थे। उन्होंने शराब पी और मीट खाया। इसके बाद उससे कहा कुछ मीठा खाने का मन है। उसने खीर बनाकर दी। उसमें नींद की गोलियां मिला दीं। रात तीन बजे उसकी आंख खुली।

पति के सीने पर सिर रखकर दिल की धड़कन सुनने का प्रयास किया। कोई हलचल नहीं थी। उसे लगा पति मर गया। उसने सुबह सास कमला, बेटी प्राची और सिद्धि को उठाया। उनसे कहा कि घर पर पुलिस आने वाली है। भरतपुर से पापा के मामा का फोन आया था। बोल रहे थे सुरेंद्र घर पर हंगामा करके गया था। भरतपुर पुलिस ही अब सबक सिखाएगी। रूबी की ये बात सुनकर सास डर गई। उसने सास से कहा कि बेटियों को लेकर वायु विहार, शाहगंज निवासी जेठ अनिल कुमार शर्मा के घर चली जाएं। सास ने भी बिना देर किए ऐसा ही किया। इसके बाद रूबी घर में अकेले रह गई। अब उसके पास शव ठिकाने लगाने के लिए पर्याप्त समय था।

पैनल से कराया पोस्टमार्टम डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि पुलिस ने जब बाथरूम की खुदाई कराई तो कंकाल मिला। मौके से एक कड़ा और रूद्राक्ष की माला मिली थी। घरवालों ने पहचाना। बताया कि यह सुरेंद्र की थी। पुलिस ने पैनल से पोस्टमार्टम कराया। डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा गया है। डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। ताकि वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया जा सके कि कंकाल सुरेंद्र का है। रूबी के खिलाफ जल्द चार्जशीट पेश की जाएगी। अभी तक की जांच में घटना में वह अकेले ही शामिल थी।

सिपाही सत्यापन को आया एक दिन घर पर सिपाही पति का सत्यापन करने आया था। पति लापता है। यह बताया। सिपाही ने उसकी फोटो ले ली। वह उस समय घबरा गई। उसे लगा कि एक दिन तो राज खुलना ही है। क्यों न खुद ही सब कुछ सच बता दे। उसे रात को नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि पति बाथरूम से बाहर निकलकर आ रहे हैं। वह सास के पास गई। उनसे कहा कि सुरेंद्र कभी लौटकर नहीं आएंगे। सास ने पूछा ऐसा क्या हुआ। उसने कहा कि बाथरूम में दबे हैं। यह सुनते ही सास ने गालियां देना शुरू कर दिया। बोली जो कुछ करना होगा पुलिस ही करेगी। जेठ को फोन करके बुला लिया। जेठ ने पुलिस को बुला लिया। जिंदगीभर एक ही मलाल रहेगा उसकी किस्मत में यह नशेबाज क्यों लिखा था। पता नहीं अब बेटियों का क्या होगा।

बेटी ने कहा था, मां एक जगह से फर्श ऊंचा लगता है, वहां से चटक भी रहा है रूबी ने बताया कि 26 मई तक वह जेठ के घर पर ही रही। इस दौरान एक बार अपने घर आई। बाथरूम देखा। कोई दुर्गंध नहीं थी। 26 मई को सिकंदरा थाने की प्राक्षी टॉवर चौकी पर पति की गुमशुदगी दी। घर आकर सास और बेटियों ने कहा बाथरूम ऊंचा क्यों करा दिया। उसने कहा कि पानी भर जाता था। सीट ऊंची थी। अंधेरे में गिरने का डर रहता था। वह जब भी नहाने जाती बाथरूम का फर्श चेक करती थी। कहीं से पानी तो नहीं मर रहा। एक दिन बेटी ने उससे कहा कि मां एक जगह से फर्श ऊंचा लगता है। फर्श उधर से चटक भी रहा है। यह देख वह घबरा गई। घर पर सीमेंट बचा रखा था। उसने घोला और दोबारा फर्श पर घोल कर दिया। एक दिन और रात बाथरूम का प्रयोग नहीं किया। रूबी से डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास, एडीसीपी सिटी हिमांशु गौरव, एसीपी हरीपर्वत अमीषा, इंस्पेक्टर सिकंदरा राजीव त्यागी ने कई घंटे पूछताछ की। आखिर तक उसने यही कहा कि वह अकेली थी।