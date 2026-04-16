आंबेडकर जयंती पर परशुराम चौक के अपमान से ब्राह्मण समाज आंदोलित, गिरफ्तारी के लिए अल्टीमेटम

आगरा में डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती रैली के दौरान कुछ अराजकतत्वों द्वारा परशुराम चौक के अपमान को लेकर ब्राह्मण समाज में भारी रोष है। विभिन्न संगठनों ने पुलिस प्रशासन को 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है।

UP News: आगरा में आवास विकास कालोनी सेक्टर छह स्थित परशुराम चौक के अपमान के विरोध में बुधवार को ब्राह्मण समाज सड़क पर उतर आया। मौके पर तीन घंटे तक धरना प्रदर्शन चला। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पुलिस से गहमा-गहमी हुई। पुलिस अधिकारियों ने समझाया। भरोसा दिलाया कि आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा लिखा है। समाज के लोगों ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती पर मंगलवार को जगह-जगह से बाइक सवार युवकों ने रैली निकाली थी। एक रैली में शामिल अराजकतत्वों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। सेक्टर छह स्थित परशुराम चौक के ऊपर चढ़ गए। जूते-चप्पल पहने हुए थे। नीला झंडा फहरा दिया। इसका विरोध हुआ तो उनके ही कुछ समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।

पुलिस को इसका आभास हो गया था। पुलिस ने आनन-फानन में रात में ही अपनी तरफ से अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज बुधवार को एकजुट हुआ। 11 बजे मौके पर प्रदर्शन का ऐलान किया। जानकारी होने पर पांच एसीपी और शहर के कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के तमाम पदाधिकारी पहुंच गए। आरोप लगाया कि पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा लिखा है। यही कृत्य उनके समाज के किसी व्यक्ति ने किया होता तो उसकी अभी तक गिरफ्तारी हो गई होती। पुलिस ने अभी तक किसी को क्यों नहीं पकड़ा है।

आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जुलूस निकालने का प्रयास किया तो पुलिस ने रोका, धक्का-मुक्की हो गई। महर्षि परशुराम की तस्वीर साथ लेकर आए लोग सड़क पर बैठ गए। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कुछ युवकों ने महर्षि की तस्वीर लेकर चौक पर चढ़ने का प्रयास किया। यह देख पुलिसकर्मी उनसे तस्वीर छीनने लगे तो भीड़ ने धक्का-मुक्की कर दी।

पुलिस अधिकारी ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं सर्व समाज के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ परशुराम चौक स्थापना समिति के पदाधिकारी पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से मिले। पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया कि 48 घंटे के अंदर आरोपित गिरफ्तार होंगे। चौक पर पुलिस चौकी की स्थापना की जाएगी। वीडियो के आधार पर थाना सिकंदरा में दर्ज मुकदमे में भी सुसंगत धाराएं बढ़ाई जाएंगी।