आगरा मर्डर: पेंशन के झगड़े में फिसली पत्नी की जुबान, खुल गया पति की हत्या का राज

आगरा में सामने आए सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड ने सभी को हैरान कर दिया है। पत्नी ने पहले पति को नींद की गोलियां देकर मार डाला। फिर शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। करीब 46 दिनों तक मामला छिपा रहा, लेकिन पेंशन की रकम को लेकर हुए विवाद के दौरान राज खुल गया।

Agra Murder: आगरा में दृष्यम मूवी जैसा सुरेंद्र कुमार शर्मा हत्याकांड ने सभी को हैरान कर दिया है। पत्नी रूबी ने पहले पति को नींद की गोलियां देकर मौत के घाट उतारा और फिर शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। करीब 46 दिनों तक मामला छिपा रहा, लेकिन पुलिस जांच के दौरान पेंशन की रकम को लेकर हुए विवाद में आरोपी की कथित तौर पर जुबान फिसल गई। इसके बाद पूरे हत्याकांड का राज खुला और जांच ने नया मोड़ ले लिया।

पुलिस के मुताबिक, परिवार की पेंशन का पैसा आरोपी पत्नी के पास रहता था। जेठ को इस बार पेंशन नहीं मिली तो उसने बैंक जाकर जानकारी ली। वहां पता चला कि पेंशन आ चुकी है और रकम भी पहले से अधिक है। इसी बात पर हुए विवाद के दौरान रूबी के मुंह से हत्या की बात निकल गई, जिसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचा। आरोपी ने पूछताछ में पति की हत्या के बाद शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाने की बात कही है।

दृष्यम मूवी से मिला आइडिया रूबी यह भी दावा है कि शव छिपाने का तरीका उसे फिल्म दृश्यम से सूझा। हालांकि, पुलिस अभी उसके बयान का चांज कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि वारदात में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। वहीं, यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि पति के लापता होने के बाद रूबी अक्सर रोती-बिलखती दिखाई देती थी, इसलिए किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद आरोपी ने शक से बचने के लिए सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की और शव को ऐसी जगह छिपाया, जहां किसी के संदेह की संभावना कम थी।

घर पर था सिर्फ एक मोबाइल जांच के दौरान अधिकारियों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या रूबी किसी के लगातार संपर्क में थी या उसके व्यवहार में पहले कभी कोई असामान्य बात दिखाई दी थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि घर में केवल एक मोबाइल फोन था, जिसका इस्तेमाल रूबी और उसके पति सुरेंद्र कुमार शर्मा दोनों करते थे। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और सभी संभावित एंगल पर पड़ताल जारी है।