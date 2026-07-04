Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आगरा मर्डर: पेंशन के झगड़े में फिसली पत्नी की जुबान, खुल गया पति की हत्या का राज

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

आगरा में सामने आए सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड ने सभी को हैरान कर दिया है। पत्नी ने पहले पति को नींद की गोलियां देकर मार डाला। फिर शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। करीब 46 दिनों तक मामला छिपा रहा, लेकिन पेंशन की रकम को लेकर हुए विवाद के दौरान राज खुल गया।

आगरा मर्डर: पेंशन के झगड़े में फिसली पत्नी की जुबान, खुल गया पति की हत्या का राज

Agra Murder: आगरा में दृष्यम मूवी जैसा सुरेंद्र कुमार शर्मा हत्याकांड ने सभी को हैरान कर दिया है। पत्नी रूबी ने पहले पति को नींद की गोलियां देकर मौत के घाट उतारा और फिर शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। करीब 46 दिनों तक मामला छिपा रहा, लेकिन पुलिस जांच के दौरान पेंशन की रकम को लेकर हुए विवाद में आरोपी की कथित तौर पर जुबान फिसल गई। इसके बाद पूरे हत्याकांड का राज खुला और जांच ने नया मोड़ ले लिया।

पुलिस के मुताबिक, परिवार की पेंशन का पैसा आरोपी पत्नी के पास रहता था। जेठ को इस बार पेंशन नहीं मिली तो उसने बैंक जाकर जानकारी ली। वहां पता चला कि पेंशन आ चुकी है और रकम भी पहले से अधिक है। इसी बात पर हुए विवाद के दौरान रूबी के मुंह से हत्या की बात निकल गई, जिसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचा। आरोपी ने पूछताछ में पति की हत्या के बाद शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाने की बात कही है।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने घर में ही खोदी पति की कब्र, हत्या के बाद बाथरूम में दफनाई लाश

दृष्यम मूवी से मिला आइडिया

रूबी यह भी दावा है कि शव छिपाने का तरीका उसे फिल्म दृश्यम से सूझा। हालांकि, पुलिस अभी उसके बयान का चांज कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि वारदात में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। वहीं, यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पड़ोसियों का कहना है कि पति के लापता होने के बाद रूबी अक्सर रोती-बिलखती दिखाई देती थी, इसलिए किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद आरोपी ने शक से बचने के लिए सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की और शव को ऐसी जगह छिपाया, जहां किसी के संदेह की संभावना कम थी।

ये भी पढ़ें:बाथरूम में दिखी रियल लाइफ दृश्यम, पत्नी ने पति की हत्या कर दफनाई लाश

घर पर था सिर्फ एक मोबाइल

जांच के दौरान अधिकारियों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या रूबी किसी के लगातार संपर्क में थी या उसके व्यवहार में पहले कभी कोई असामान्य बात दिखाई दी थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि घर में केवल एक मोबाइल फोन था, जिसका इस्तेमाल रूबी और उसके पति सुरेंद्र कुमार शर्मा दोनों करते थे। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और सभी संभावित एंगल पर पड़ताल जारी है।

ये भी पढ़ें:आगरा मर्डर: बाथरूम में पति का शव दफना उसी में नहाई पत्नी, बोली- जो समझ आया किया

पिछले दिनों गूगल पर क्या-क्या सर्च किया पुलिस देख रही हिस्ट्री

पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल रही है। पिछले दिनों गूगल पर क्या-क्या सर्च किया गया यह सर्च हिस्ट्री में देख रही है। बच्चियों से भी बातचीत कर रही है। यह जानने का प्रयास कर रही है कि मम्मी को लेकर कभी शक हुआ था क्या। पुलिस ने रूबी से यह पूछा कि दृश्यम फिल्म कब देखी तो उसने कहा कि बहुत पहले। उसकी स्टोरी याद थी। पति की हत्या के बाद उसकी जो समझ में आया वह किया। पुलिस यह मानकर चल रही है कि रूबी ने साजिश के तहत पति की हत्या की है। तभी बेटियों और सास को घर से जेठ के पास भेज दिया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Agra Agra News Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।