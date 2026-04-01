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आगरा में नाबालिग लड़के-लड़कियों के 48 अश्लील वीडियो वायरल होने से सनसनी, गांव में तनाव

Apr 01, 2026 12:03 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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आगरा में एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 5 नाबालिगों के 48 अश्लील वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का दावा है कि मोबाइल बेचने के बाद वीडियो लीक हुए हैं। 

आगरा में नाबालिग लड़के-लड़कियों के 48 अश्लील वीडियो वायरल होने से सनसनी, गांव में तनाव

ताजनगरी आगरा के एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में मंगलवार का दिन किसी जलजले से कम नहीं था। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एक के बाद एक कुल 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए। इन वीडियो में दो लड़कियां और तीन लड़के दिख रहे हैं। पांचों नाबालिग हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब यह पता चला कि वीडियो में दिख रहे किशोर और किशोरी गांव के ही रहने वाले हैं और एक ही स्कूल में साथ पढ़ते हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये वीडियो लगभग तीन महीने पहले बनाए गए थे। उस वक्त यह मामला शांत था, लेकिन सोमवार को अचानक इतनी बड़ी संख्या में वीडियो लीक होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वीडियो में चेहरों की पहचान स्पष्ट होने के कारण पीड़ित किशोरियों के परिवारों को भारी सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही वीडियो वायरल हुए, संबंधित गांवों में दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई।

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दो आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। मंगलवार को पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एक आरोपी ने अजीबोगरीब दलील दी है; उसका कहना है कि उसने अपना पुराना मोबाइल फोन बेच दिया था, जिसके बाद संभवतः खरीदार ने ये वीडियो वायरल कर दिए। हालांकि, परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि यह मोबाइल बेचने का बहाना है और वीडियो जानबूझकर साजिश के तहत वायरल किए गए हैं ताकि बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा सके।

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डीसीपी का सख्त रुख: अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी आदित्य सिंह ने खुद कमान संभाली है। उन्होंने बताया कि साइबर सेल की मदद से उन सभी लिंक्स और आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है, जहां से ये वीडियो सबसे पहले साझा किए गए। डीसीपी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति इन वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेगा या सोशल मीडिया पर साझा करेगा, उसके खिलाफ आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि पांचों नाबालिग हैं ऐसे में वीडियो को शेयर न किया जाए।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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