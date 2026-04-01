आगरा में नाबालिग लड़के-लड़कियों के 48 अश्लील वीडियो वायरल होने से सनसनी, गांव में तनाव

आगरा में एक ही स्कूल में पढ़ने वाले 5 नाबालिगों के 48 अश्लील वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का दावा है कि मोबाइल बेचने के बाद वीडियो लीक हुए हैं।

ताजनगरी आगरा के एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में मंगलवार का दिन किसी जलजले से कम नहीं था। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एक के बाद एक कुल 48 आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए। इन वीडियो में दो लड़कियां और तीन लड़के दिख रहे हैं। पांचों नाबालिग हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब यह पता चला कि वीडियो में दिख रहे किशोर और किशोरी गांव के ही रहने वाले हैं और एक ही स्कूल में साथ पढ़ते हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये वीडियो लगभग तीन महीने पहले बनाए गए थे। उस वक्त यह मामला शांत था, लेकिन सोमवार को अचानक इतनी बड़ी संख्या में वीडियो लीक होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वीडियो में चेहरों की पहचान स्पष्ट होने के कारण पीड़ित किशोरियों के परिवारों को भारी सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही वीडियो वायरल हुए, संबंधित गांवों में दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई।

दो आरोपी गिरफ्तार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। मंगलवार को पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एक आरोपी ने अजीबोगरीब दलील दी है; उसका कहना है कि उसने अपना पुराना मोबाइल फोन बेच दिया था, जिसके बाद संभवतः खरीदार ने ये वीडियो वायरल कर दिए। हालांकि, परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि यह मोबाइल बेचने का बहाना है और वीडियो जानबूझकर साजिश के तहत वायरल किए गए हैं ताकि बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा सके।