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आगरा का दृश्यम: सोशल मीडिया पर 4 करोड़ लोगों ने देखी पति को बाथरूम में दफनाने वाली रूबी की कहानी

By Ajay Singh
मुख्य संवाददाता, आगरा
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रूबी ने पति की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाया था। रूबी 45 दिन से उसी बाथरूम का प्रयोग कर रही थी। इस खुलासे ने खलबली मचा दी थी। इस घटना को सोशल मीडिया पर महज 12 घंटे में 677 लोगों ने पोस्ट किया। इन 677 लोगों की पोस्ट के जरिए यह खबर देश विदेश के चार करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंची।

आगरा का दृश्यम: सोशल मीडिया पर 4 करोड़ लोगों ने देखी पति को बाथरूम में दफनाने वाली रूबी की कहानी

Drishyam of Agra : पति को खीर में नींद की गोलियां देकर कत्ल करने और लाश को बाथरूम में दफनाने की आरोपी रूबी शर्मा जिला जेल में है। रूबी ने सबूत मिटाने के इरादे से पति की लाश को अपने बाथरूम में दफन कर दिया था। दृश्यम फिल्म की कहानी से उसने यह आइडिया लिया था और इसी लिए इस कांड को आगरा का दृश्यम कांड कहा गया। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में हुई यह सनसनीखेज वारदात पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड में रही। चार करोड़ से अधिक लोगों ने इस घटना की सोशल मीडिया से जानकारी ली। 677 लोगों ने घटना को लेकर एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट किए। ज्यादातर व्यक्ति की पोस्ट को 50 हजार से अधिक लोगों ने देखा। कई लोग ऐसे थे जिनकी पोस्ट देखने वालों की संख्या लाखों में थी।

सोशल मीडिया का जमाना है। पुलिस भी इससे अछूती नहीं है। किस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। पुलिस भी हाईटेक तरीके से इस पर नजर रखती है। डीजी मुख्यालय का मैट्रिक्स पोर्टल इसमें पुलिस की मदद करता है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि प्रत्येक 12 घंटे में ट्रेंड की नई रिपोर्ट जारी होती है। प्रत्येक अधिकारी के पास वह रिपोर्ट पहुंचती है। उसे देखकर यह पता चल जाता है कि किस सोशल मीडिया पर कौन सी घटना ज्यादा वायरल हो रही है। लोग क्या बोल रहे हैं। डीसीपी सिटी ने बताया कि मैट्रिक्स पोर्टल का काम मॉनीटरिंग एनालिटिक्स ट्रेंड रेड्रेसल इंटेलीजेंस मीडिया एंड सोशल मीडिया करता है। किस घटना की सोशल मीडिया पर कितनी गंभीरता है पोर्टल के माध्मय से पता चल जाता है। सामान्य घटना को आमतौर पर एक-दो लोग ही पोस्ट करते हैं। उनकी पोस्ट को लोग देखते हैं। शेयर करते हैं।

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पिछले एक महीने में आगरा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसे लेकर 50 से अधिक लोगों ने पोस्ट किया हो। दहतोरा की रेणुका धाम (सिकंदरा) कालोनी में लापता सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल उसके बाथरूम में दफन मिला था। पत्नी ने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाया था। पत्नी 45 दिन से उसी बाथरूम का प्रयोग कर रही थी। खुलासे ने खलबली मचा दी थी। इस घटना को सोशल मीडिया पर महज 12 घंटे में 677 लोगों ने पोस्ट किया। किसी ने घटना के वीडियो डाले तो किसी ने पुलिस कार्रवाई का जिक्र किया। 677 लोगों से यह खबर देश विदेश तक चार करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंची। यह रिपोर्ट महज 12 घंटे की है। उसके बाद कितने करोड़ लोगों ने इन पोस्टों को देखा इसका अध्ययन नहीं किया गया।

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बहुत काम का है पोर्टल

पुलिस भी सोशल मीडिया से अछूती नहीं है। सोशल मीडिया कई बार बवाल का कारण बन जाती है। लोग पोस्ट करते हैं और उससे माहौल खराब हो जाता है। सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा है हाईटेक तरीके से पुलिस इस पर नजर रखने लगी है। ज्यादा पोस्ट करने वाले व्यक्ति कौन हैं। किसके कितने फालोअर्स हैं, पुलिस के पास इसका भी रिकार्ड रहता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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