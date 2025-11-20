अफ्रीका के कैमरून में फंसा आगरा का परिवार, कंपनी ने जब्त किए पासपोर्ट, भारत सरकार से लगाई गुहार

संक्षेप: आगरा के दयालबाग निवासी एक परिवार डौआला कैमरून (अफ्रीका) में फंस गया है। पति-पत्नी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके भारत सरकार से मदद मांगी है। युवक पर कंपनी ने गबन का आरोप लगाया है।

आगरा के दयालबाग निवासी एक परिवार डौआला कैमरून (अफ्रीका) में फंस गया है। पति-पत्नी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके भारत सरकार से मदद मांगी है। युवक पर कंपनी ने गबन का आरोप लगाया है और परिवार के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। युवक ने वीडियो में परिवार के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। मामला विदेश मंत्रालय के संज्ञान में है। सोशल मीडिया पर धीरज जैन और उनकी पत्नी सुप्रिया जैन का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में धीरज जैन बोल रहे हैं कि हमारा यह वीडियो मदद के लिए गुहार है। मेरा नाम धीरज जैन और पत्नी का नाम सुप्रिया जैन है। डेढ़ साल की बेटी है रागवी। हम यहां डौआला कैमरून (अफ्रीका) से बोल रहे हैं।

भारत में दयालबाग, आगरा के निवासी हैं। हम यहां बुरी तरह फंसे हुए हैं। मेरी कंपनी का नाम सतगुरु टूर एंड ट्रैवल्स है, जिसके मालिक अनिल चंद्रानी है। दुबई और पुणे में इनका ऑफिस है। हमारा यहां दो साल का कांट्रेक्ट था, जो पूरा हो चुका है। फिर भी हमको भारत नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। मेरे साथ एक साल पहले 19 मिलियन की लूट हुई थी। यह अफ्रीका है। यहां दस हजार सीएफए के लिए किसी को भी मार सकते हैं। लूट का केस अभी तक चल रहा था। मेरा कांट्रेक्ट खत्म होने के बावजूद भी बीमा कंपनी से क्लेम नहीं मिला। ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। झूठी रिकार्डिंग पेश करके मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बाद भी कुछ नहीं हो पाया तो इन लोगों ने मेरे ऊपर और भी पैसे खाने का आरोप लगाया। मैने कोई गबन नहीं किया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग यहां जीवन यापन कर सकें।