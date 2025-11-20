Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAgra family stranded Cameroon Africa company confiscates passports appeals to Indian government
अफ्रीका के कैमरून में फंसा आगरा का परिवार, कंपनी ने जब्त किए पासपोर्ट, भारत सरकार से लगाई गुहार

अफ्रीका के कैमरून में फंसा आगरा का परिवार, कंपनी ने जब्त किए पासपोर्ट, भारत सरकार से लगाई गुहार

संक्षेप:

आगरा के दयालबाग निवासी एक परिवार डौआला कैमरून (अफ्रीका) में फंस गया है। पति-पत्नी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके भारत सरकार से मदद मांगी है। युवक पर कंपनी ने गबन का आरोप लगाया है।

Thu, 20 Nov 2025 11:06 PMDinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
आगरा के दयालबाग निवासी एक परिवार डौआला कैमरून (अफ्रीका) में फंस गया है। पति-पत्नी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके भारत सरकार से मदद मांगी है। युवक पर कंपनी ने गबन का आरोप लगाया है और परिवार के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। युवक ने वीडियो में परिवार के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। मामला विदेश मंत्रालय के संज्ञान में है। सोशल मीडिया पर धीरज जैन और उनकी पत्नी सुप्रिया जैन का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में धीरज जैन बोल रहे हैं कि हमारा यह वीडियो मदद के लिए गुहार है। मेरा नाम धीरज जैन और पत्नी का नाम सुप्रिया जैन है। डेढ़ साल की बेटी है रागवी। हम यहां डौआला कैमरून (अफ्रीका) से बोल रहे हैं।

भारत में दयालबाग, आगरा के निवासी हैं। हम यहां बुरी तरह फंसे हुए हैं। मेरी कंपनी का नाम सतगुरु टूर एंड ट्रैवल्स है, जिसके मालिक अनिल चंद्रानी है। दुबई और पुणे में इनका ऑफिस है। हमारा यहां दो साल का कांट्रेक्ट था, जो पूरा हो चुका है। फिर भी हमको भारत नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। मेरे साथ एक साल पहले 19 मिलियन की लूट हुई थी। यह अफ्रीका है। यहां दस हजार सीएफए के लिए किसी को भी मार सकते हैं। लूट का केस अभी तक चल रहा था। मेरा कांट्रेक्ट खत्म होने के बावजूद भी बीमा कंपनी से क्लेम नहीं मिला। ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। झूठी रिकार्डिंग पेश करके मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बाद भी कुछ नहीं हो पाया तो इन लोगों ने मेरे ऊपर और भी पैसे खाने का आरोप लगाया। मैने कोई गबन नहीं किया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग यहां जीवन यापन कर सकें।

इसके बाद वीडियो में उसकी पत्नी सुप्रिया बोलती है कि इन कंपनी वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। हमारी डेढ़ साल की बच्ची है। उसके दूध के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरी और मेरे पति की सरकार से एक ही गुहार है कि हमारी पुकार सुन लें। हमे भारत वापस बुला लें। वीडियो में फिर धीरज जैन बोलते हैं कि यहां पर मुझे परेशान करने वाला जिम्मी अलवानी है। जिसका नाम चंद्र प्रकाश अलवानी है। वह अजमेर का निवासी है। दूसरा मनीष ठाकुर बिहार का रहने वाला है। यह लोग मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैने कंपनी में 12 साल काम किया है। 2012 से मैं कंपनी के साथ हूं। 2024 में जो घटना हुई इसके बाद से इनको क्लेम नहीं मिल रहा तो ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। मैं कभी कंपनी के खिलाफ नहीं गया। मैं अपने परिवार के साथ हूं। मेरी 2022 में शादी हुई थी। मुझे डर कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सात हजार करोड़ की कंपनी है। यहां ये पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। आए दिन मेरे घर पर पुलिस आती है और धमकाती है। मेरी भारत सरकार से विनती है कि हमे भारत वापस बुला लिया जाए।

