आगरा का दृश्यम: पति को बाथरूम में दफनाने वाली रूबी ने गूगल पर क्या-क्या सर्च किया? मोबाइल से खुलेंगे राज

आगरा के सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड में पुलिस पत्नी रूबी से लगातार पूछताछ कर रही है। रूबी ने बताया कि शव दफनाने का आइडिया उसे फिल्म दृश्यम से मिला। पुलिस कॉल डिटेल, मोबाइल की सर्च हिस्ट्री और परिवार के बयानों की जांच कर यह पता लगा रही है कि हत्या में कोई और भी शामिल था या नहीं

आगरा के सुरेंद्र शर्मा हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। पत्नी रूबी ने जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसे जानकर हर कोई सन्न है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल ही कि उसने अकेले इतना सब कैसे कर लिया। या फिर इस साजिश में उसके साथ कोई और भी शामिल था। पुलिस को भी यह सवाल परेशान कर रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। महिला का कहना है कि फिल्म दृश्यम से शव को दफनाने का आइडिया आया था। यह कोई मामूली घटना नहीं है। वारदात ने पति-पत्नी के भरोसे की धज्जियां उड़ा दिए हैं। रिश्तों का खून हुआ है। इस मामले में पुलिस रूबी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल रही है। पिछले दिनों गूगल पर क्या-क्या सर्च किया गया यह सर्च हिस्ट्री में देख रही है। बच्चियों से भी बातचीत कर रही है।

रूबी ने गूगल पर क्या-क्या सर्च किया था पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि मम्मी को लेकर कभी शक हुआ था क्या। पुलिस ने रूबी से यह पूछा कि दृश्यम फिल्म कब देखी तो उसने कहा कि बहुत पहले। उसकी स्टोरी याद थी। पति की हत्या के बाद उसकी जो समझ में आया वह किया। पुलिस यह मानकर चल रही है कि रूबी ने साजिश के तहत पति की हत्या की है। तभी बेटियों और सास को घर से जेठ के पास भेज दिया था। पुलिस ने घरवालों से पूछताछ की। उनसे यह जानने का प्रयास किया कि रूबी किसी से ज्यादा बातचीत तो नहीं करती थी। कभी उसे लेकर कोई शक हुआ हो। घरवालों ने यही कहा कि घर में एक ही मोबाइल था। रूबी और सुरेंद्र दोनों उसी का इस्तेमाल करते थे।

हत्याकर बाथरूम में दफनाया था जिस बाथरूम में सुरेंद्र का शव दफन था रूबी रोज उसी में नहाया करती थी। दो दिन पहले सिकंदरा पुलिस रूबी के घर गई थी। वर्ष 2017 में उसके पति सुरेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ ट्रक चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। घर पर रूबी मिली। पुलिस ने पति के बारे में पूछा। उसने कहा कि पति तो कई दिन से लापता हैं। पुलिस ने रूबी का फोटो ले लिया। कहा कि ऑनलाइन सत्यापन है। रूबी घबरा गई। उसने जेठ को फोन कर घर बुलाया। जेठ पहले से पेंशन न देने की बात से खफा था। रूबी बुरी तरह डर रही थी। जेठ ने प्यार से पूछा। कुछ पता है तो बता दे। वह किसी से नहीं बताएंगे। रूबी ने बता दिया कि उसने पति को मार दिया था।

इन सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस 16 नींद की गोलियां खाने से किसी की मौत हो सकती है क्या। ऐसा तो नहीं पत्नी ने गला भी दबाया हो।

बाथरूम दस फीट लंबा और करीब साढ़े चार फीट चौड़ा है। आखिर में इंडियन सीट करीब आठ इंच ऊंचाई पर लगी थी। शेष बाथरूम का फर्श नीचा था।

शव को उस हिस्से में दफनाया गया जहां परिजन नहाया करते थे। पहले से पक्का फर्श था। उसे तोड़ा गया। करीब आधा फीट खुदाई की गई। शव दफनाया गया। उसके बाद मिट्टी डाली गई।

सवाल यह उठ रहा है कि यह अकेले रूबी ने कैसे कर लिया। मिस्त्री ने सिर्फ सीमेंट किया था।

बाथरूम में सीमेंट से पहले लेबल चेक किया जाता है। ताकि पानी की निकासी में दिक्कत न हो। रूबी यह कैसे कर सकती है।