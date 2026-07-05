आगरा का दृश्यम: धोखे से शादी, 16वीं सालगिरह से पहले की पति हत्या; रूबी ने क्या-क्या बताया?

आगरा में पति के शव को बाथरूम में दफनाने वाली पत्नी रूबी ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। रूबी ने पुलिस को बताया कि 15 दिन बाद शादी की 16वीं सालगिरह है।उसकी किस्मत ही खराब है। शादी ही धोखे से हुई थी।

यूपी के आगरा में फिल्म दृश्यम की तरह सनसनीखेज वारदात में कई नए खुलासे हुए हैं। हत्या कर पति के शव को बाथरूम में दफनाने वाली पत्नी रूबी को पुलिस ने जेल भेज दिया। कई घंटे चली पूछताछ में रुबी ने बताया कि 15 दिन बाद रूबी की शादी की सालगिरह है। शादी को 16 साल हो जाते। पुलिस ने पति की हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में उसे जेल भेजा है। रूबी ने पुलिस को बताया कि उसकी किस्मत ही खराब है। शादी ही धोखे से हुई थी।

रूबी ने बताया कि उसके ससुर राधेश्याम शर्मा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे। रिटायर हुए। कमला नगर ई ब्लाक में मकान बनाया। उसकी शादी से पहले ही मकान बेच दिया। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर सात में मकान खरीदा। 19 जुलाई 2010 उसकी सुरेंद्र के साथ शादी हुई। रूबी ने बताया कि उसका मायका रुनकता में है। पिता बिजली विभाग में थे। वे चार बहनें और दो भाई हैं। एक बहन की ससुराल आवास विकास कालोनी में है। बहन के जेठ ने रिश्ता कराया था।

पति शराबी था, एक युवती से चल रहा था अफैयर शादी के तीन दिन बाद ही उसे पता चला कि पति जयपुर में कंप्यूटर का काम नहीं करता। शराबी है। एक युवती से अफेयर चल रहा है। उसने मोबाइल पर मैसेज देख लिया था। विरोध किया तो पति ने बेरहमी से पीटा। सास और ससुर ने कुछ नहीं बोला। जेठ-जेठानी भी खामोश रहे। जेठ भी शराब पीता था। अब छोड़ दी है। पति कभी भी उसकी बेइज्जती कर देता था। वर्ष 2012 में ससुर की मौत हो गई। आवास विकास कॉलोनी का मकान भी बिक गया। दोनों भाइयों को 13-13 लाख रुपये मिले। उसके पति ने रेणुका धाम में 12 लाख रुपये में मकान खरीद लिया। सास उसके साथ रहती थीं। ससुर की पेंशन से घर का खर्चा चलता था। पेंशन में भी जेठ को हिस्सा चाहिए था। न देने पर बवाल करता था। जेठ ऑटो चालक है।

रात को नहीं आती थी नींद, स्वीकार किया जुर्म रूबी ने हत्या कर शव को दफना दिया था। घर में अभी तक कोई दुर्गंध नहीं आई थी। शव कंकाल बन चुका था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रूबी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने यह खुद रूबी से जानने का प्रयास किया। रूबी ने पुलिस को बताया कि दोनों बेटियां जानती हैं कि पति उससे साथ मारपीट करते थे। बेटियों को भी बात-बात पर अपमानित करते थे। बच्चे तो बच्चे हैं। बाप कैसा भी क्यों न हो उसे याद जरूर करते हैं। दोनों बेटियां को अपने पिता की याद आ रही थी। उससे यही पूछती थीं कि मम्मी पापा कहां चले गए। आपने बाथरूम ऊंचा क्यों करा दिया। इसी दौरान एक दिन घर पर सिपाही पति का सत्यापन करने आया था। पति लापता है। यह बताया। सिपाही ने उसकी फोटो ले ली। वह उस समय घबरा गई।

उसे लगा कि एक दिन तो राज खुलना ही है। क्यों न खुद ही सब कुछ सच बता दे। उसे रात को नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि पति बाथरूम से बाहर निकलकर आ रहे हैं। वह सास के पास गई। उनसे कहा कि सुरेंद्र कभी लौटकर नहीं आएंगे। सास ने पूछा ऐसा क्या हुआ। उसने कहा कि बाथरूम में दबे हैं। यह सुनते ही सास ने गालियां देना शुरू कर दिया। बोली जो कुछ करना होगा पुलिस ही करेगी। जेठ को फोन करके बुला लिया। जेठ ने पुलिस को बुला लिया। जिंदगीभर एक ही मलाल रहेगा उसकी किस्मत में यह नशेबाज क्यों लिखा था। पता नहीं अब बेटियों का क्या होगा।