आगरा का दृश्यम: जेठ ने प्यार से पूछा और रूबी ने सब उगल दिया, पुलिस के हाथ केवल कंकाल लगा

आगरा में महिला ने पति की हत्या करके शव को बाथरूम में दफन कर दिया। जेठ के पूछने पर महिला ने सबकुछ उगल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब बाथरूम की खुदाई की तो केवल कंकाल ही हाथ लगा। 46 दिन में लाश पूरी तरह से गल चुकी थी।

Murder In Agra: यूपी के आगरा से सामने आई सनसनीखेज घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने न केवल पति-पत्नी के भरोसे को तोड़ दिया बल्कि रिश्तों का भी पूरी तरह से खून कर दिया। अजय देवगन की दृश्यम फिल्म की तर्ज पर हुई इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। जो पति पूरा घर चलाता था, उसी को उसकी पत्नी ने मौत का घाट उतार दिया था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 46 दिन पहले घटित हुई घटना के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगी। न तो उसके पड़ोसियों को शातिर बीवी की हरकत के बारे में जानकारी हुई और न ही उसके जेठ को। पत्नी ने पति की हत्या के बाद उसके शव को घर के बाथरूम में ही दफन कर दिया था।

घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ट्रक चोरी के मुकदमे में महिला के सुरेंद्र शर्मा की तलाश करते हुए उसके घर पहुंची। घर पर पत्नी रूबी ने पुलिस को सुरेंद्र के लापता होने की जानकारी दी। लेकिन जेठ ने रूबी से जब प्यार से पूछा तो रूबी ने सबकुछ उगल दिया। बहू की बात सुनते ही जेठ ने माथा पकड़ लिया और फिर पुलिस को बुलाया। पूछताछ में रूबी ने बताया कि उसने शव को बाथरूम में दफना दिया है। पुलिस ने बाथरूम की खुदाई की तो केवल उसके हाथ कंकाल लगा। 46 दिन से दफन लाश पूरी तरह से गल चुकी थी। पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में अभी कई बातें सामने आ सकती हैं।

अकेले रूबी ने इतना सबकुछ कैसे कर डाला? 40 साल की रूबी शर्मा के दुस्साहस ने हर किसी को हिला दिया है। घर-घर में एक ही बात है कि अकेले उसने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। हो न हो उसके साथ कोई न कोई घटना में शामिल जरूर रहा होगा। पुलिस को भी यह सवाल परेशान कर रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। महिला का कहना है कि फिल्म दृश्यम से शव को दफनाने का आइडिया आया था। यह कोई मामूली घटना नहीं है। वारदात ने पति-पत्नी के भरोसे की धज्जियां उड़ा दिए हैं। रिश्तों का खून हुआ है। सोशल मीडिया पर घटना चर्चा का विषय बन गई है। ठीक उसी तरह जैसे मेरठ की मुस्कान और नीला ड्रम वायरल हुआ था। उसी तरह वह बाथरूम वायरल हो रहा है जिसके नीचे रूबी शर्मा ने अपने पति सुरेंद्र कुमार शर्मा को दफनाया था।