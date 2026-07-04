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आगरा का दृश्यम: जेठ ने प्यार से पूछा और रूबी ने सब उगल दिया, पुलिस के हाथ केवल कंकाल लगा

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा में महिला ने पति की हत्या करके शव को बाथरूम में दफन कर दिया। जेठ के पूछने पर महिला ने सबकुछ उगल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब बाथरूम की खुदाई की तो केवल कंकाल ही हाथ लगा। 46 दिन में लाश पूरी तरह से गल चुकी थी।

आगरा का दृश्यम: जेठ ने प्यार से पूछा और रूबी ने सब उगल दिया, पुलिस के हाथ केवल कंकाल लगा

Murder In Agra: यूपी के आगरा से सामने आई सनसनीखेज घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने न केवल पति-पत्नी के भरोसे को तोड़ दिया बल्कि रिश्तों का भी पूरी तरह से खून कर दिया। अजय देवगन की दृश्यम फिल्म की तर्ज पर हुई इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। जो पति पूरा घर चलाता था, उसी को उसकी पत्नी ने मौत का घाट उतार दिया था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 46 दिन पहले घटित हुई घटना के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगी। न तो उसके पड़ोसियों को शातिर बीवी की हरकत के बारे में जानकारी हुई और न ही उसके जेठ को। पत्नी ने पति की हत्या के बाद उसके शव को घर के बाथरूम में ही दफन कर दिया था।

घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ट्रक चोरी के मुकदमे में महिला के सुरेंद्र शर्मा की तलाश करते हुए उसके घर पहुंची। घर पर पत्नी रूबी ने पुलिस को सुरेंद्र के लापता होने की जानकारी दी। लेकिन जेठ ने रूबी से जब प्यार से पूछा तो रूबी ने सबकुछ उगल दिया। बहू की बात सुनते ही जेठ ने माथा पकड़ लिया और फिर पुलिस को बुलाया। पूछताछ में रूबी ने बताया कि उसने शव को बाथरूम में दफना दिया है। पुलिस ने बाथरूम की खुदाई की तो केवल उसके हाथ कंकाल लगा। 46 दिन से दफन लाश पूरी तरह से गल चुकी थी। पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में अभी कई बातें सामने आ सकती हैं।

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अकेले रूबी ने इतना सबकुछ कैसे कर डाला?

40 साल की रूबी शर्मा के दुस्साहस ने हर किसी को हिला दिया है। घर-घर में एक ही बात है कि अकेले उसने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। हो न हो उसके साथ कोई न कोई घटना में शामिल जरूर रहा होगा। पुलिस को भी यह सवाल परेशान कर रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। महिला का कहना है कि फिल्म दृश्यम से शव को दफनाने का आइडिया आया था। यह कोई मामूली घटना नहीं है। वारदात ने पति-पत्नी के भरोसे की धज्जियां उड़ा दिए हैं। रिश्तों का खून हुआ है। सोशल मीडिया पर घटना चर्चा का विषय बन गई है। ठीक उसी तरह जैसे मेरठ की मुस्कान और नीला ड्रम वायरल हुआ था। उसी तरह वह बाथरूम वायरल हो रहा है जिसके नीचे रूबी शर्मा ने अपने पति सुरेंद्र कुमार शर्मा को दफनाया था।

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पति के जाने के बाद रोने का ड्रामा करती थी रूबी

सुरेंद्र शर्मा की मौत से केवल उसके परिवार वाले ही दुखी नहीं है बल्कि उसके पड़ोसी भी पूरी तरह से सन्न हैं। महिलाएं आपस में बात कर रही हैं। रूबी तो पति के जाने के बाद फूट-फूटकर रोया करती थी। सब ड्रामा था। ताकि किसी को उस पर शक नहीं हो। हत्या के बाद रूबी ने अपने बचने के लिए वे सब कुछ किया जो पहली बार वारदात के बाद अपराधी करता है। उसने पुलिस को गच्चा देने के लिए ऐसे स्थान पर शव दफनाया जहां कभी किसी को शक नहीं होता। पुलिस ने घरवालों से पूछताछ की। उनसे यह जानने का प्रयास किया कि रूबी किसी से ज्यादा बातचीत तो नहीं करती थी। कभी उसे लेकर कोई शक हुआ हो। घरवालों ने यही कहा कि घर में एक ही मोबाइल था। रूबी और सुरेंद्र दोनों उसी का प्रयोग करते थे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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