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क्लासरूम में खुद टीचर बन गए DM, बच्चों को चॉक से पढ़ाया, लापरवाही पर प्रिंसिपल को किया सस्पेंड

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा डीएम ने परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चॉक लेकर खुद ही बच्चों को पढ़ाया। वहीं, रोहता के पीएमश्री विद्यालय में मिड-डे मील, साफ-सफाई के उपयोग में गंभीर लापरवाही मिलने पर प्रभारी प्रिसिंपल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।

UP News: यूपी के आगरा में डीएम मनीष बंसल ने शुक्रवार को दो परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था की जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खुद चॉक ब्लैकबोर्ड के पास खड़े हो गए और बच्चों को पढ़ाने लगे। डीएम ने जहां छीपीटोला के प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने खुद ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाकर बच्चों की शैक्षणिक क्षमता जांची और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। वहीं, रोहता के पीएमश्री विद्यालय में मिड-डे मील, साफ-सफाई और स्मार्ट क्लास समेत कई गंभीर अनियमितताएं मिलने पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी छीपीटोला स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। यहां कक्षाएं व्यवस्थित रूप से संचालित थीं। उन्होंने कक्षा तीन में बच्चों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक क्षमता परखी। ब्लैकबोर्ड पर खुद लिखकर बच्चों से प्रश्न पूछे और सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की पीठ थपथपाई। बच्चों ने हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़कर सुनाईं, गिनती और पहाड़े भी सुनाए, जिससे जिलाधिकारी काफी संतुष्ट दिखे। स्वयं मिड-डे मील चखकर भोजन की गुणवत्ता भी परखी। विद्यालय में 146 छात्र नामांकित हैं, जहां दो शिक्षक और तीन शिक्षामित्र कार्यरत हैं। उन्होंने पुस्तकालय में बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी लाइट लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वे पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय, रोहता पहुंच गए। यहां रसोई में खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध नहीं मिली, साफ-सफाई भी संतोषजनक नहीं थी।

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प्रभारी प्रिसिंपल को किया सस्पेंड

पूछताछ में यह भी सामने आया कि विद्यालय स्टाफ बच्चों के साथ मिड-डे मील नहीं खाता, बल्कि घर से लाया भोजन करता है। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट क्लास में नई स्मार्ट टीवी रखी मिली, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था। खेल सामग्री और अन्य शैक्षणिक संसाधनों का भी बच्चों द्वारा उपयोग नहीं कराया जा रहा था। परिसर में साफ-सफाई की कमी और कक्षा अवधि के दौरान बच्चों के बाहर खेलने जैसी लापरवाही भी सामने आई। जिलाधिकारी ने इन सभी बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन से जवाब-तलब किया। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए उन्होंने विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सुनीता सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही उनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया है।

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दो नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में शिक्षक निलंबित

उधर, सोनभद्र जिले के कोन विकास खंड के एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक और कक्षा तीन की दो नाबालिग छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में शुक्रवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया। आरोपी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनन्द पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को ग्रामीणों ने सूचना दी कि कोन ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक टीपू सुल्तान ने छोटी बच्चियों के साथ अभद्र कृत्य किया। शिकायत के आधार पर पीड़िताओं और स्कूल के अन्य बच्चों से पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए। जिस विद्यालय का संचालन आरोपी कर रहा था, उसे खंड शिक्षा अधिकारी कोन के निर्देश पर पहले ही बंद किया जा चुका था। यह कृत्य सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन और पद की गरिमा के विपरीत है। जांच के बाद आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया।

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लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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