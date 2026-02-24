Hindustan Hindi News
यूपी की इस कचहरी को अचानक कराया गया खाली, सभी गेट बंद; चप्पा-चप्पा खंगाल रही पुलिस

Feb 24, 2026 02:33 pm ISTAjay Singh संवाददाता, आगरा
उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा की दीवानी कचहरी में मंगलवार को अचानक हड़कंप मच गया। आनन-फानन में कचहरी को खाली करा लिया गया। सभी वादकारियों और आम लोगों को बाहर निकालकर कचहरी के सभी गेट बंद कर दिए गए। थोड़ी ही देर में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। इन टीमों के साथ पुलिस, एसएसएफ, खुफिया विभाग के ओहदेदार कचहरी के चप्पे-चप्पे को खंगाल रहे हैं। यह सारी कवायद कचहरी की अधिकारिक ईमेल आईडी पर बम की धमकी वाला मेल मिलने के बाद की गई है।

ईमेल की सूचना मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें पहुंच गईं। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस टीमें न्यायालय कक्षों, अधिवक्ताओं के चैंबरों और आसपास के क्षेत्रों की सघन जांच कर रही हैं। हर संदिग्ध वस्तु पर विशेष नजर रखी जा रही है। जिला जज ने बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं से अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत दीवानी प्रशासन या पुलिस को सूचना दें। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक न हो, इसे लेकर पूरी तरह सतर्क हैं। धमकी भरे ईमेल की जांच साइबर टीम भी कर रही है।

एसएसएफ के जवानों ने वादकारियों से कहा-काम हो गया तो घर जाएं

आगरा के दीवानी सत्र न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आए ई मेल में दीवानी परिसर को बम से , उडाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही एसीपी हरी पर्वत, थाना न्यू आगरा पुलिस फोर्स दीवानी पहुंची। एसएसएफ के जवानों के साथ मिलकर दीवानी में पैदल मार्च कर लोगो को जागरूक किया। सभी वादकारियों से कहा कि अगर उनका कोर्ट का काम हो गया हो तो घर जाएं। किसी भी संदिग्ध वस्तु से हाथ न लगाए।

अन्य कचहरियों को भी मिली थी धमकी

बता दें कि 16 फरवरी को ही यूपी की लखनऊ और अलीगढ़ की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। लखनऊ में जिला जज की अधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। हालांकि सघन तलाशी अभियान के बाद भी वहां कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। अलीगढ़ दीवानी न्यायालय में भी बम की सूचना मिलते ही प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई थी। सूचना पर एसएसपी, एसपी सिटी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। पूरे कैंपस को खाली कराकर तलाशी ली गई थी। इसके पहले पिछले साल यानि 2025 में 13 अप्रैल को प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ समेत अन्य जिलों में न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

Civil Court Up News UP News Today अन्य..
