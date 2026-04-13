सुहागरात पर दुल्हन की खौफनाक शर्त: पति से मांगे 90 लाख, न देने पर संबंध बनाने से इनकार

आगरा में एक दुल्हन ने शादी के अगले ही दिन सुहागरात से पहले ससुराल पति से 90 लाख रुपये की मांग कर दी। पैसे न मिलने पर संबंध बनाने से इनकार कर दिया।

ताजनगरी आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। यहां एक नवविवाहिता ने सुहागरात पर पति के सामने 90 लाख रुपये देने की भारी-भरकम मांग रख दी। रुपए नहीं देने पर दुल्हन ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। यहीं नहीं, बात इतनी बढ़ गई कि ससुरालियों और मायके पक्ष के बीच भिड़ंत भी हो गई। यही नहीं, आरोप है कि दुल्हन के परिजनों ने घर पर लगी पीएनजी पाइप तोड़कर ससुरालियों को जिंदा जलाने तक की कोशिश की।

मामला सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली एक डॉक्टर के भाई का है। डॉक्टर के अनुसार उनके भाई की शादी हाथरस की रहने वाली युवती के साथ हुई थी। विदाई के बाद जब दुल्हन ससुराल पहुंची तो पहली ही रात उसने दूल्हे के सामने चौंकाने वाली शर्त रखी। दुल्हन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि उसे 90 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे, तभी वह संबंध बनाएगी।

ससुराल वालों का आरोप है कि दुल्हन ने कहा कि उसे यह शादी पसंद नहीं है और वह केवल पैसों के लिए यहां आई है। जब पति ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो दुल्हन ने हंगामा शुरू कर दिया और घर के गहने समेट कर अपने मायके वालों को बुला लिया।

पीएनजी पाइपलाइन तोड़ जान से मारने का प्रयास घटना केवल पैसों की मांग तक सीमित नहीं रही। आरोप है कि दुल्हन के मायके वाले दबंगों के साथ ससुराल पहुंचे और घर के बाहर ताला लगा दिया। उन्होंने पूरे परिवार को बंधक बना लिया। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने घर में लगी पीएनजी (PNG) गैस की पाइपलाइन को तोड़ दिया ताकि गैस रिसाव से पूरे घर में आग लग जाए और परिवार के लोग जिंदा जल जाएं।

पीड़ित परिवार ने किसी तरह शोर मचाया और पड़ोसियों की मदद से अपनी जान बचाई। आरोप यह भी है कि दुल्हन अपने साथ सास के जेवर और कीमती सामान भी लेकर चली गई।