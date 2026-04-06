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तीन लाख में अग्निवीर की नौकरी का दावा, भर्ती रैली के दौरान अकादमी का संचालक गिरफ्तार

Apr 06, 2026 09:23 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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आगरा में चल रही अग्निवीर भर्ती में ठगी करने वाले एक फिजिकल एकेडमी संचालक नीरेश को गिरफ्तार किया गया है। वह अभ्यर्थियों से 3 लाख रुपये में भर्ती कराने का सौदा कर रहा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस और सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे पकड़ा। 

तीन लाख में अग्निवीर की नौकरी का दावा, भर्ती रैली के दौरान अकादमी का संचालक गिरफ्तार

UP News: आगरा में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती में रविवार को एक ठग पकड़ा गया। वह एक लाख रुपये में मेडिकल पास कराने और तीन लाख रुपये में अग्निवीर बनाने का दावा कराते हुए झांसे में लेता था। इसी को लेकर अभ्यर्थियों को फंसाने आया था। आरोपित के कब्जे से इंजेक्शन और दवाएं मिली हैं। आरोपित का मोबाइल खंगाला गया तो उसमें सेना से जुड़े कुछ फोटो मिले हैं। सदर थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

आगरा में एक से 19 अप्रैल तक अग्निवीर की भर्ती रैली आयोजित हो रही है। रैली शुरू होने से पहले ही मिलिट्री इंटेलीजेंस को सक्रिय कर दिया गया था। पहले ही यह आशंका थी कि भर्ती में दलाल सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। अंदर तो कुछ करा नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर अभ्यर्थियों को जाल में फंसाकर ठग जरूर लेंगे। पुलिस को भी इस वजह से अलर्ट किया गया था। मध्य प्रदेश से अभिषेक राजपूत अपने दोस्त अनुराग के साथ भर्ती में शामिल होने आया था।

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अनुराग ने रेस पास कर ली थी। अभिषेक स्टेडियम के बाहर खड़ा था। उसके पास एक व्यक्ति आया। अपना नाम नीरेश बताया। जानकारी दी कि वह आगरा का ही निवासी है। उसकी सेना में अच्छी पहुंच है। बड़े अधिकारियों से संबंध हैं। भर्ती में उसकी मदद कर सकता है। इसके बदले खर्चा करना होगा। एक लाख में मेडिकल पास करा देगा। तीन लाख में भर्ती करा देगा। भरोसा हो तो आगे बात करना। पहले भी कई लोगों को भर्ती करा चुका है।

आरोपित ने अपने मोबाइल में अभिषेक को कुछ स्क्रीन शॉट दिखाए। यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया वह कोई ठग नहीं है। उसकी पहुंच ऊपर तक है। अभिषेक को शक होने लगा। स्टेडियम के बाहर पहले से मिलिट्री इंटेलीजेंस के लोग मौजूद थे। पिछले पांच दिन से यही नजर रखी जा रही थी कि कौन लगातार आ रहा है। बिना जान पहचान किसी से बात करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। शक के आधार पर आरोपित को पकड़ लिया।

अभिषेक से पूछा कि क्या बात कर रहा था। अभिषेक ने सब कुछ सच बता दिया। कहा कि उसे फंसाने का प्रयास कर रहा है। तीन लाख में भर्ती कराने का दावा कर रहा था। सूचना पर सदर थाना पुलिस भी आ गई। आरोपित को अपने साथ थाने लेकर गई। उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में ताकत के इंजेक्शन और दवाएं मिलीं। मोबाइल की जांच हुई तो कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम नीरेश बताया। आरोपित नीरेश बमरौली कटारा थाना क्षेत्र के गांव मदरा का निवासी है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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फिजीकल एकेडमी चलाता है आरोपित

आरोपित से पुलिस और मिलिट्री इंटेलीजेंस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह बमरौली कटारा क्षेत्र में फिजिकल एकेडमी चलाता है। वहां युवाओं को सेना, पुलिस एवं अन्य आर्म्स फोर्स के लिए फिजिकल की तैयारी कराता है। युवाओं को भर्ती कराने की लिए तरह-तरह का प्रलोभन देकर ठगने की कोशिश करता है। 10 लोगों से पैसे ले लो, एक-दो का तो अपने आप हो जाता है। शेष की रकम वह धीरे-धीरे करके लौटा देता है। कोई कमजोर पड़ जाए तो उसकी रकम वापस नहीं करता।

रेस की फोटो सोशल मीडिया पर

गिरफ्तार आरोपित अपनी पहुंच ऊपर तक दिखाने के लिए अग्निवीर की रेस के दौरान आए दिन सुबह भर्ती स्थल के पास पहुंच रहा था। सदर में खड़े होकर दौड़ते हुए अभ्यर्थियों की वीडियो बनाता था। उसे फिर सोशल मीडिया पर साझा करता था। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है कि इसके तार कहां जुड़े हैं।

डीसीपी सिटी अली अब्बास के अनुसार सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अभ्यर्थियों को झांसा देकर ठगने की कोशिश कर रहा है। अग्निवीर में भर्ती कराने कर दावा कर रहा है। मिलिट्री इंटेलीजेंस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। हर पहलू पर जांच की जा रही है। अन्य लोगों पर भी पैनी नजर बनी हुई है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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