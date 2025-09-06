धीरेंद्र शास्त्री की धर्मसभा शुरू होने से एक घंटा पहले प्रशासन ने रद्द की परमिशन; बताई ये वजह

बताया गया कि धर्मसभा में करीब दो हजार लोगों की अनुमति दी गई थी लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही 10 हजार से अधिक लोग वहां पहुंच गए थे। लोग लगातार पहुंच रहे थे। भारी भीड़ के चलते कानून-व्यवस्था को लेकर दिक्कत आ सकती थी। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया।

Baba Bageshwar Pandit Dhirendra Shastri: यूपी के आगरा में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की धर्म सभा शुरू होने के एक घंटे पहले प्रशासन ने इसकी इजाजत को रद्द कर दिया है। कार्यक्रम के आयोजकों ने भी इसको कैंसिल किए जाने की पुष्टि की है। कथा की अनुमति निरस्त किए जाने के पीछे की वजह के बारे में बताया जा रहा है कि प्रशासन को इसमें भारी भीड़ के जुटने की आशंका थी। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इस बारे में आयोजकों को जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि धर्मसभा में करीब दो हजार लोगों की अनुमति दी गई थी लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही 10 हजार से अधिक लोग वहां पहुंच गए थे। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और आसपास के जनपदों से लोग लगातार पहुंच रहे थे। भारी भीड़ के चलते कानून-व्यवस्था को लेकर दिक्कत आ सकती थी। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया। इस बारे में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया गया है।

बता दें कि इसके पहले बारिश के कारण शु्क्रवार को धर्मसभा की जगह भी बदली गई थी। यह धर्मसभा पहले तारघर में होने वाली थी जिसे बदलकर फतेहाबाद रोड स्थित राजदेवम में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं लेकिन बारिश के कारण स्थान बदलना पड़ा था। राजदेवम में बाबा बागेश्वर की धर्मसभा शनिवार को एक बजे से शुरू होनी थी लेकिन एक घंटा पहले इसे रद्द कर दिया गया। आयोजकों ने राजदेवम में भी कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारियां की थीं।