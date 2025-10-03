Agra accident Bodies three more drowned people found six missing CM Yogi expresses grief आगरा हादसा: नदी में डूबे तीन और लोगों के शव मिले, छह लापता, सीएम योगी ने जताया दुख, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आगरा हादसा: नदी में डूबे तीन और लोगों के शव मिले, छह लापता, सीएम योगी ने जताया दुख

आगरा में गुरुवार की दोपहर उटंगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे तीन और लोगों के शव मिले निकाल गए हैं। छह अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, आगराFri, 3 Oct 2025 06:03 PM
यूपी के आगरा में गुरुवार की दोपहर उटंगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे तीन और लोगों के शव मिले निकाल गए हैं। छह अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के दलों के नेतृत्व में अभियान चलाया गया है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है।

घटना खैरागढ़ इलाके में बृहस्पतिवार की है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर मूर्ति विसर्जित करने के लिए 12 लोग गहरे पानी में चले गए थे। इनमें से एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने बचा लिया लेकिन दो लोगों की डूबने से मौत हो गई थी, जिनके शव को बरामद कर लिया गया। शुक्रवार को तीन और लोगों के शव बरामद हुए हैं। अभी छह लोग लापता बताए जा रहे हैं। नदी से निकाले गए पांच शवों में तीन की शिनाख्त हो गई है। मृतकों की पहचान गगन (26) और ओमपाल (32) और भगवती (20) के रूप में हुई है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) अतुल शर्मा ने बताया कि लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इससे पहले जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा था कि छह लोग लापता हैं और स्थानीय गोताखोरों, पुलिसकर्मियों और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम को काम पर लगाया गया है। भगवती का शव शुक्रवार को बरामद किया गया। बंगारी ने कहा कि प्रशासन ने विसर्जन के लिए एक विशिष्ट स्थान निर्धारित किया था लेकिन इन लोगों ने नदी में मूर्ति विर्सजन के लिए किसी अन्य जगह का चयन किया। इस बीच, लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की मौत होने पर शुक्रवार सुबह दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

